Un bisou et dodo – Loulou & Cie

Un bisou et dodo est un petit album de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, en janvier 2024. Un livre original, curieux et plein de tendresse, qui propose aussi de découvrir son corps, juste avant de s’endormir.

Dehors, la nuit est tombée. Mais avant de dormir, un petit singe, qui adore regarder les étoiles, propose aux enfants de s’amuser un peu. Aussi, il invite à poser sa main sur la main dessinée. Il demande si la sensation est froide ou chaude. A la double page suivante, le petit singe propose de poser son pied sur le dessin. Il rassure également, affirmant que le livre est solide ! Attention, il faudra tenir en équilibre. La double page suivante présente une nouvelle couleur et une oreille. Le petit singe invite à poser son oreille, pour savoir si l’on entend quelque chose.

Le livre est original, il propose, en suivant un petit singe, de découvrir quelques parties du corps, tout en s’amusant avec l’ouvrage. Ainsi les jeunes lecteurs découvrent la main, le pied, l’oreille, le nez, les fesses, la tête… De manière originale, le livre invite à jouer, en le touchant de manières différentes. Les sens sont éveillés, car il faut écouter avec l’oreille, ressentir avec la main… Le livre devient différents objets amusants, il est détourné, permettant une découverte amusante, où l’imaginaire prend le dessus. La chute est bien évidemment pleine de tendresse, pour finir avec une invitation pour dormir. Le dessin est coloré, offrant des pages de différentes couleurs, ainsi qu’un graphisme simple et rond.

Un bisou et dodo est un petit album jeunesse original et tendre, des éditions L’école des loisirs. La collection Loulou & Cie se complète avec ce livre amusant, qui vient éveiller les tout-petits, invitant à manipuler l’ouvrage et à le détourner de sa fonction première.

