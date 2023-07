L’Italien en BD – Ed. Larousse

L’Italien en BD est un ouvrage des éditions Larousse, paru en juin 2023, qui présente une méthode 100% ludique et innovante, pour perfectionner sa maîtrise de l’italien. Des histoires en BD, des dialogues, des situations courantes, du vocabulaire, et de nombreux exercices, pour parfaire la langue.

Une préface, est à retrouver, avant le sommaire. Celle-ci présente brièvement et efficacement l’ouvrage. Ainsi, il est expliqué que grâce à cette bande dessinée ludique et pédagogique, on peut apprendre l’italien, tout en s’amusant ! Le livre se compose de douze chapitres structurés en quatre parties. Il y a des dialogues sous forme de BD, du vocabulaire, des phrases pour s’exprimer et de la grammaire. De plus, le contenu de chaque page est indiqué sur la première page de celui-ci. Les chapitres s’ouvrent par une bande dessinée, racontant l’histoire de Pierre, photographe français, qui se rend à Rome, et rejoint ses amis italiens. Au fil des chapitres, il reste plaisant de retrouver ces personnages.

L’ouvrage est plaisant et complet, présentant une histoire en BD, à lire, simple et facile à comprendre. Ainsi, au fil des chapitres, les péripéties de Pierre, dans son quotidien, sont à suivre. Avec cette méthode, c’est sans peine et de manière ludique, que les lecteurs élargissent leurs connaissances en italien. Les dialogues permettent de se familiariser avec la langue et reste accessible. Ainsi, les lecteurs parviennent à comprendre rapidement, et à s’exprimer dans des situations de la vie courante. Le vocabulaire semble enrichi, les phrases essentielles mémorisées, les points de grammaire révisés et la compréhension perfectionnée. Des exercices ludiques et progressifs viennent compléter l’ouvrage, pour permettre de mettre en pratique les acquis. Des corrigés, à la fin du livre, invitent à vérifier la progression. De même, un lexique, recense l’essentiel du vocabulaire et des expressions de la vie courante.

L’Italien en BD est un ouvrage complet et pratique, des éditions Larousse, qui propose une méthode ludique et innovante, pour perfectionner sa maîtrise d’une langue étrangère. Une histoire en BD, accessible, permettant de trouver des situations du quotidien et de s’immerger plus facilement dans les dialogues.

Lien Amazon