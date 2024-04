L’ombre de Moon – Ed. Delcourt

L’ombre de Moon, est un manga de Sylvain Ferret et Nevan, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Tonkam, en mars 2024. Un curieux récit, un one shot qui entremêle le réel et l’imaginaire, proposant de découvrir un monde fantastique dans lequel il faut se battre, pour s’en sortir…

Une personne présente la lune, comme elle brille… Elle explique que dans quelques jours, ce ne sera plus le cas. Pourtant la lune est là et poursuit sa course, autour de la Terre. Dans la lumière et dans l’obscurité, l’autre personne doit aussi continuer de poursuivre sa course. Un jeune garçon voit filer sur lui plusieurs créatures ressemblant à des dragons. Il appelle Moon, se bat, retient quelques créatures, avant d’affirmer qu’il a besoin d’aide. De son côté, Moon est plutôt occupé. En effet, il fait face à une terrible créature, bien plus grande que les dragons, avec des griffes acérées. Moon demande à son jeune compagnon de ne rien lâcher. Les deux héros arrivent bientôt à la fin du voyage ! Avec un sourire en coin, il rassure le jeune garçon, affirmant qu’il a confiance en lui… Mais les combats continuent, pour les deux personnages.

L’univers présenté est assez captivant et intéressant, invitant à suivre Moon, dans Ombre. Un monde fantastique, peuplé de créatures hostiles, dans lequel le héros doit combattre, pour passer plusieurs épreuves et tenter de s’en échapper. Un voyage qui demande du courage, mais Moon n’est pas seul. Il est accompagné de Panpan et d’une curieuse cosmonaute, qui vont l’aider à faire face à cette ultime épreuve. Le manga présente un récit maîtrisé, une intrigue bien menée et captivante. L’histoire se lit facilement est reste bien rythmée et découpée, offrant quelques fragments du réel, qui permet d’entrevoir et deviner certaines choses, du réel. Le récit est touchant, avec un final surprenant, offrant une histoire qui tient la route. Le dessin est énergique et très plaisant, proposant un bestiaire fascinant et un univers fantastique captivant.

L’ombre de Moon est un one shot, de la collection Tonkam, des éditions Delcourt. Un récit complet fantastique, qui propose de suivre le héros dans un monde hostile, où il doit passer des épreuves, afin de pouvoir s’en sortir, entre courage, regrets, souvenirs douloureux, enfance…

