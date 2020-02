Magic Of Motown – Concert de légende au Grand Rex le 13 juin 2020

Partagez





Magic Of Motown – Fans de très bonne musique, amateurs de soirées festives, nostalgiques du patte d’eph et du col pelle à tarte, vous avez rendez-vous le 13 juin 2020 au Grand Rex pour une soirée de célébration du label culte.

MAGIC OF MOTOWN

Samedi 13 juin 2020 à 20h

Au Grand Rex – Paris

Magic Of Motown débarque au Grand Rex, qui se transformera pour l’occasion, en reproduction officielle du Radio City Hall de New-York. Le célèbre label est indissociable des tubes de The Jackson 5, Stevie Wonder, Lionel Richie, Diana Ross & The Supremes, The Pointer sisters, Marvin Gaye, The Temptations, The Four Tops, Martha Reeves, Smokey Robinson et bien d’autres encore !

Sortez les chemises de papa aux couleurs qui pètent !

Pour la célébration des 60 ans de la Motown, retrouvez l’authentique troupe anglaise de Magic Of Motown pour un programme mêlant concert et chorégraphies, et venez applaudir un spectacle déjà vu par des millions de personnes et devenu l’un des grands succès historiques de la scène anglaise !

Rejoignez la fête pour célébrer toute une légende de la musique américaine et participez à cette soirée entièrement consacrée aux plus grands hits de la Motown dans une ambiance incroyablement festive.

Tous les grands artistes soul de l’époque seront bien évidemment représentés et leur musique jouée dans The Magic of Motown, pour un voyage musical et visuel explosif !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Le Grand Rex – 1 Boulevard Poissonnière – 75002 Paris

En ligne : www.legrandrex.com et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : Cat.1 : 74,90 € / Cat.2 : 69,90 € / Cat. 3 : 59,90 € / Cat. 4 : 49,90 € / Cat. 5 (placement libre) : 39,90 €