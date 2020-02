You my Baby : Un one shot pour fêter le printemps !!

Envie d’un petit peu de miel, de papillons et de fraicheur ? Il vous suffit de lire « You my Baby », un tout nouveau one shot shôjo printanier. On y rencontre une jeune fille qui a du mal à comprendre le changement de comportement de ses camarades à la rentrée au lycée. Ainsi que les nouveaux sentiments qui vont se bousculer au portillon de son cerveau de pré-ado !!! Dispo à partir du 27 Février 2020 aux Éditions Akata ! .Manga +12.

Le décor :

Cette année, la jeune Yû fait son entrée en première année de lycée. Dans le couloir, elle est plus ou moins « bloquée » par un « dos » de garçon à l’allure gigantesque. Un peu énervée, et si pressée de rejoindre sa classe, elle accélère le pas au moment où celui-ci s’arrête pour saluer un camarade. C’est l’accident ! Le premier contact avec celui qu’on appelle « Ten », un garçon bien trop gentil pour Yû agacée par les comportements de chacun en cette nouvelle année.

« Alors c’est ça, les lycéens ? … Ils ont un côté frivole, presque sexy … que ce soit les filles ou les mecs, ils ont ce truc … ce truc que j’aime pas ! »

Il faut aussi dire que Yû n’est vraiment pas comme les autres. Un petit bout de femme aux cheveux courts, qui se moque bien d’être au lycée et de prendre des grands airs !! Elle est encore au stade où elle veut jouer à des jeux de collégiens. Alors que tous les autres trouvent déjà cela « trop bébé ».

Quoi qu’il en soit, elle fait l’unanimité auprès de ses camarades ! Tous, la trouve « mignonne » et « drôle » et on envie de s’occuper d’elle ! Même « Ten » est sous le charme …

Rapidement, ce « géant » va la prendre sous son aile, et bien qu’au départ, cela va contrarier la petite Yû, il va s’installer une sorte de dépendance affective entre ces deux lycéens !!!

Le point sur le manga :

La mangaka Tomosue Aoi nous propose son one shot shôjo avec tendresse et légèreté. On a ses deux protagonistes principaux à la fois follement attachants et amusants dans leurs relations avec les autres. Puis, ces sentiments qui s’installent sans prévenir en déroutant complètement cette jeune lycéenne entre comportement enfantin, et révélation identitaire. « You my baby » aux Éditions Akata explique la progression et le développement des ces pré-ados qui se cherchent sans se trouver quelquefois. Et ce rapport difficile à la « sexualisation » de leurs relations. L’autrice rajoute un soupçon de sensualité et de douceur dans ses illustrations, ce que le graphisme de couverture ne montre pas vraiment je trouve.

Un manga qui parlera à beaucoup de lecteurs et leur rappellera leurs premiers émois, sans aucun doute.

La conclusion :

C’est frais, c’est sensuel, ça réchauffe ce qui nous reste de coeur en cette fin d’hiver et ça nous prépare à la douceur du printemps !!! « You my baby » aux Éditions Akata émeut son lectorat avec ce jeu du « chat et de la souris » que chacun d’entre nous a déjà vécu dans sa vie. Ou va peut être connaitre bientôt à une rentrée prochaine. Parfait pour les nostalgiques des premiers émois. Mais aussi, pour les futurs lycéens en herbe qu’il rassurera par la bienveillance de son récit !