Melha BEDIA, rencontre avec l’humoriste-actrice de « Forte »

Pour la sortie du film « Forte » prévue le 18 mars, c’est Melha BEDIA l’humoriste-actrice accompagnée de la réalisatrice Katia Lewkowicz et d’Alisson Wheeler, que nous avons rencontrées.

Melha Bedia, 29 ans et déjà un beau cursus…

Melha Bedia, en quelques années, est devenue l’étoile montante, des humoristes féministes… »Stop », ce terme n’est pas dans son vocabulaire, se définissant elle-même comme une « génératrice » de l’humour !. Par la même occasion, elle observe ceux et celles qui l’entourent, comme dans un grand terrain de jeu, un peu comme au football. Et oui, comme le souligne Cyril Hanouna, qui parle d’elle, comme sa « petite soeur », il évoque son côté électron-libre, « elle est sans filtre », précise t’il sur le plateau C8, « on adore l’inviter en plus… » rajoute t’il.

On l’aime, quand elle intervient dans l’émission « Les Grandes Gueules »…Melha Bedia est la petite soeur de « Ramzy », lui-même considère qu’elle est devenue la surdouée de la famille. D’ailleurs, à ce sujet, son Bac L, en poche avec mention dès ses 16 ans, elle fait de la compétition avec le « PSG Féminin ». Si, elle n’a pas continué dans le foot, c’est pour des problèmes de santé, bien qu’elle ne l’a jamais vraiment précisé.

Melha Bedia, collaboratrice de « Diam’s ».

L’humoriste, a suivi les tournées de la rappeuse, pendant de longs mois, elle a pu observer le public, mais aussi durant cette période, aiguiser son sens de la scène…Jusqu’à un beau jour, où on lui a proposer de raconter des histoires, de jouer des rôles, de faire rire, mais aussi d’émouvoir les gens. Sept films, quatre téléfilms, deux ans de tournées avec « Fat & Furious », et plusieurs émissions sur RTL, depuis 2018, c’est cela la « Bedia Melha Touch », le tout couronné par son acuité à nous faire rire, à nous séduire.

« Forte », une comédie familiale qui fera « date », dans le cinéma Français…

Depuis une dizaine de jours, Melha Bedia et l’équipe du film, font la tournée de France, pour présenter un long métrage, qui pourrait bien devenir le succès du printemps, dans le 7ème art. En sortie de salles, le public sort enthousiasmé, durant les projections, les rires fusent, les gens s’amusent terriblement durant les avant-premières…

Le synopsis : L’important, c’est d’être soi-même. Mais pour Nour, 20 kgs en trop, et un bonnet en guise de coupe de cheveux, c’est pas simple. Déterminée à séduire, sa beauté étrange ne convient pas à toute la gente masculine qu’elle côtoie. Une solution : La Pole Danse, et l’aide d’une prof, elle va tout essayer pour apprendre, accepter son corps et redevenir « séductrice ».

Notre point de vue : Le film surfe sur l’humour féminin, un peu comme dans le scénario de « Joséphine s’arrondit » avec Marilou Berry. L’histoire part d’un constat, mais au fil du scénario, la construction des scènes se met en place, avec rythme et élégance. On rit, on pleure de rire, le scénario en partie crée par Melha Bedia, se joue de ses propres expériences de la vie…http://www.unifrance.org

À voir absolument…

Note sur ce film : 7/10

Eric Fontaine