Maîtres Assassins – Neida

Neida est le troisième tome de la série fantastique Maîtres Assassins, des éditions Soleil, paru fin octobre 2023. Une bande dessinée, de Sylvain Cordurié, Lucio Leoni et Emanuela Negrin, qui invite à suivre les Maîtres assassins, les tueurs les plus aguerris qui soient en Oscitan.

Dans la cité d’Odgar, à l’est d’Arès, dans la demeure de Conrad de Maugre, les nobles festoient. Certains sont autour du seigneur, ils rigolent et boivent. Derrière un homme, une femme affirme que tout cela est écœurant ! L’homme est interpellé et demande en quoi. Elle explique que les hommes font tellement d’efforts pour s’attirer les bonnes grâces du seigneur, qu’ils rivalisent de flatteries à chacune de ses saillies. Ainsi, c’est à celui qui s’esclaffera le plus fort. Elle ne comprend pas comment le père de l’homme arrive à les supporter. L’homme, tout en portant la coupe à ses lèvres, affirme que son père aime s’entourer de courtisans. Si on leur donne un os à rogner, ils nous appartiennent ! Puis, l’homme demande à qui il a affaire. La femme répond qu’elle est la nièce d’un de ces lèche-bottes, avant de l’inviter à la suivre au-dehors, pour le tuer.

Le récit est intéressant, présentant bien plus qu’une mission pour Neida. En effet, la jeune femme qui a pour mission de rapporter la tête d’Eliezer le fou, va échouer. Les pouvoirs de ce mage ont évolué, lui permettant de jouer des émotions des autres. Ainsi, Neida va connaître des sentiments longtemps refoulés. La jeune femme va devoir également faire ses preuves, aux côtés de l’elfe Sorkeen, pour permettre à Eliezer de laver son nom. En effet, il semblerait que le mage soit injustement accusé du meurtre de l’empereur d’Aquilon. Ainsi, un piège est mis en place, et une filature, pour tenter de remonter au commanditaire. La bande dessinée est bien menée, pour ce thriller intéressant, qui permet de retrouver quelques personnages. Des questions trouvent donc leur réponse, dans cet album qui offre un ensemble assez plaisant. Le dessin reste maîtrisé, avec un trait dynamique, offrant un bel univers graphique.

Neida est le troisième tome de la série fantastique Maîtres Assassins, des éditions Soleil. Un album qui présente un nouveau personnage, une nouvelle mission, mais vient également faire des révélations sur un Inquisiteur, de la même saga.

