Jour J – Bataille de Normandie – Ed. Ouest-France

Jour J – Bataille de Normandie est un bel ouvrage, de Benoît Rondeau, paru aux éditions Ouest-France, en octobre 2023. Un livre qui vient revisiter chronologiquement le débarquement et la bataille de Normandie, notamment à travers des images en couleurs.

Le beau et grand livre débute avec un sommaire sobre et complet. Il permet de retrouver une introduction, le Mur de l’Atlantique, la préparation du jour J, le débarquement, la bataille du Cotentin, la bataille de Caen, la percée et la victoire, avant de retrouver la conclusion. Ainsi, il est rappelé que le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, constitue l’une des plus formidables opérations militaires de tous les temps. Celui-ci a nécessité des effectifs et des préparatifs, sur une échelle jusque-là ignorée dans l’histoire militaire. L’ouvrage revient donc sur une opération incroyable. Il offre un aspect sur le point de vue humain, à travers des petites histoires, autour de la grande histoire.

Le grand livre est riche d’informations, invitant à plonger dans cette partie de l’histoire, d’un bout à l’autre. En effet, l’ouvrage se veut très complet, et propose donc, avant de revenir sur le débarquement et la bataille, de découvrir le Mur de l’Atlantique. Un mur né de l’esprit d’Hitler, convaincu de la nécessité de mettre en défense le littoral de l’Europe occidentale. Le livre permet d’appréhender cette page de l’histoire, à travers des paragraphes intéressants, documentés, mais également et surtout par l’iconographie. En effet, des nombreuses photographies sont à retrouver et découvrir. Plusieurs clichés ont été mis en couleur, apportant une vraie dynamique et du réalisme. Les formats sont également travaillés, mettant en valeur les photographies. La lecture est spectaculaire, mais aussi humaine, pour cet épisode de la guerre marquant.

