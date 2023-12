Boule & Bill – Te fais pas d’Bill

Te fais pas d’Bill est le quarante-quatrième tome de la série jeunesse Boule & Bill, paru aux éditions Dargaud, en octobre 2023. Un nouvel album plein d’humour, de Christophe Cazenove et Jean Bastide, dans lequel on retrouve toujours avec bonheur les aventures ou mésaventures du jeune garçon et/ou du cocker.

Boule rentre de l’école. Au portail, il salue Bill, qui aboie de joie. Boule pose son cartable et explique à son chien ce qui lui est arrivé aujourd’hui. Devant l’enthousiasme du petit garçon Bill pense qu’il y avait double ration à la cantine. Boule poursuit expliquant que le maître l’a cité en exemple parce qu’il avait toutes les bonnes réponses en histoire… Boule reprend son cartable, s’avance vers la maison et explique à Bill qu’à la récré, il fallait voir la tête de Pouf, quand Célie a dit qu’elle préférait s’asseoir à côté de Boule. En rentrant à la maison, il continue expliquant que la semaine prochaine il y aura un contrôle de mathématiques. Avec Pouf, ils ont décidé de réviser ensemble… Lorsqu’il arrive devant ses parents, le papa demande si ça a été à l’école. Boule poursuit son chemin affirmant qu’il n’y avait rien de nouveau !

Qu’il est plaisant de retrouver Boule et Bill pour de nouvelles aventures, ou mésaventures, de leur quotidien. Ainsi, les gags d’une planche s’enchaînent, dans ce nouvel album amusant. Bill reste parfois incontrôlable et toujours malin, Carole raffole de la batavia, la maman se fâche un peu, le papa a peur du tonnerre, tandis que boule poursuit son petit bonhomme de chemin ! Les contrariétés et les joies s’entremêlent habilement dans cette bande dessinée réjouissante. La complicité des personnages, les adorables animaux, et les bêtises de chacun, restent toujours aussi agréables. L’aviation trouve une place, dans ces gags, offrant quelques idées ingénieuses, ou des jeux qui tombent à l’eau ! La série semble rester intemporelle, gardant la même veine, sans réellement faire évoluer les personnages, ce qui reste très bien. Le dessin reste rond, doux et plaisant, avec cet univers coloré et très expressif.

