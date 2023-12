Sassi – Une sélection pour Noël

Sassi, maison d’éditions fondée en 2006, présente une belle sélection d’ouvrages et de coffrets, pour les petits et grands enfants. Des livres et boîtes qui allient éducation et jeu, à travers des univers variés, captivants, intéressants, passionnants…

Maison d’éditions depuis 2006, Sassi, présente aujourd’hui de belles collections et un programme riche pour les enfants. Quelques nouveautés, pour ces fêtes de fin d’année, viennent compléter ces collections, invitant au rêve, à la découverte, à l’expérience…

Parmi une large sélection, France Net Infos propose de découvrir un coffret, pour les bambins à partir de 4 ans, ainsi qu’une valise, pour les enfants à partir de 6 ans. Ainsi, le coffret Q-box Noël est une jolie boîte décorée, avec de fabuleux détails brillants. La boîte possède une poignée, permettant aux enfants de la transporter facilement, de mieux la prendre en main. A l’intérieur se trouvent un sachet avec les pièces du puzzle et dix silhouettes cartonnées, ainsi qu’un livre cartonné. Les pièces du puzzle restent assez grandes, pour être manipulées par les jeunes enfants. Il présente une belle et grande illustration. Les silhouettes cartonnées sont à disposer debout, avec l’aide de pieds entaillés. Le petit livre, quant à lui, se présente comme un imagier. Il vient apporter du vocabulaire aux jeunes lecteurs, autour du thème de Noël notamment. Le graphisme est plaisant, rond, doux et coloré.

Le deuxième coup de cœur est le coffret La fusée spatiale 3D. Une valise maligne qui propose aux enfants, à partir de 6 ans, de construire sa propre fusée cartonnée. Le coffret se compose d’un livre souple, qui invite à la conquête de l’espace, et d’une pochette contenant des planches prédécoupées, pour construire une fusée et des silhouettes. Une notice, en pas à pas illustré est également à retrouver, pour assembler la fusée et les silhouettes. Tout reste simple et clair, pour cette fusée de 77 cm de haut à fabriquer. Tout le nécessaire est également dedans, pour créer cette fabuleuse fusée et tous les petits éléments à mettre à côté, pour décorer la chambre et jouer avec. L’ensemble est en carton résistant, mais aussi respectueux de l’environnement.

Pour Noël, comme tout au long de l’année, Sassi présente de belles collections, pour les enfants. Des coffrets, des valises, qui offrent des jeux et des documentaires, pour l’éveil des enfants, leur développement et leur éducation, afin de les accompagner dans toutes leurs passions.

