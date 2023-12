Grand Marnier Cordon Rouge : une alchimie d’excellence

Grand Marnier est une marque qui résonne comme une mélodie exquise dans le monde des spiritueux. Son histoire se tisse dans la passion et l’innovation. Plongeons dans l’univers de la célèbre liqueur Grand Marnier Cordon Rouge, symbole d’authenticité et de raffinement.

La magie du Cordon Rouge : un assemblage raffiné de cognac et d’orange

Grand Marnier Cordon Rouge est une liqueur qui révèle l’harmonie parfaite entre le cognac français raffiné et l’essence d’orange bigaradia. Cette alchimie exceptionnelle, conçue en 1880, demeure inchangée, capturant l’essence du savoir-faire ancestral de la Maison. En effet, tout converge vers une expérience gustative inégalée. Vous retrouverez ainsi une couleur topaze lumineuse, et des arômes généreux d’orange et de vanille. La saveur est corsée et ample, équilibrée par des notes de cognac, de noisettes, et de caramel.

Cordon Rouge n’est pas simplement une liqueur, c’est une œuvre d’art liquide. Sa bouteille, ornée du fameux cordon rouge, évoque l’élégance d’un cadeau précieux. Le rouge vibrant ajoute une touche de sophistication, transformant cette bouteille en un présent désirable. Idéal à glisser sous le sapin pour un·e apprenti·e mixologue en quête d’expériences gustatives exceptionnelles.

Authentique, sophistiqué, unique : Grand Marnier

Grand Marnier incarne l’authenticité et la sophistication depuis 1880. Louis-Alexandre Marnier Lapostolle a créé un mariage unique de cognac et d’orange amère, unissant la noblesse du premier à l’exotisme de la seconde. Cette alchimie exceptionnelle n’a jamais varié, témoignant de l’engagement constant envers la qualité et la tradition.

Le Château de Bourg-Charente, situé au cœur de la région de Cognac, est le berceau où s’opère la magie de Grand Marnier. Les maîtres de chai, héritiers d’un savoir-faire séculaire, préservent la qualité exceptionnelle de chaque bouteille. La région de Cognac, avec ses 4 700 viticulteurs et ses 75 000 hectares de vignobles, fournit les ingrédients de cette liqueur d’exception.

Idée de cocktail pour les fêtes : la Grand Margarita

Grand Marnier élève le Grand Margarita au rang d’œuvre d’art. Ce cocktail intemporel, symbole de fraîcheur et d’acidité, devient une expérience sophistiquée avec l’ajout de Cordon Rouge. Les arômes puissants d’oranges amères et la teinte ambrée s’accordent parfaitement avec la période des fêtes !

Ingrédients :

2 cl de Grand Marnier® Cordon Rouge

3 cl de tequila

2 cl de jus de citron vert

1 cl de sirop d’agave

Préparation :

Remplir une assiette peu profonde avec 2 à 3 mm de sel fin.

Frotter un citron au bord du verre puis le tremper dans le sel pour former une bande de 2/3mm.

Dans un shaker rempli de glace, ajouter Grand Marnier® Cordon Rouge, tequila, jus de citron.

Shaker une première fois sans glace, puis une seconde fois avec glace.

Filtrer et verser dans le verre.

Garnir d’une rondelle de citron sur le bord du verre.

Grand Marnier Cordon Rouge, un trésor dans chaque goutte, une célébration du mariage éternel du cognac et de l’orange. À la vôtre !