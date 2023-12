Juduku – Girl’z night et Pride édition, deux nouveaux opus

Juduku, jeu de cartes d’ATM Gaming, se développe et présente deux extensions, Girl’z night et Pride édition, en collaboration avec Têtu. Deux boîtes de jeu de cartes, l’une pour les filles, et l’autre pour célébrer la diversité de la communauté LGBTQIA+.

ATM Gaming, entreprise française, continue de prolonger le plaisir du jeu, avec deux extensions de son fabuleux jeu Juduku. Ainsi, Girl’z night est une boîte de 480 nouvelles cartes, pour animer des soirées entre filles, afin de révéler les pires pensées de chacune… Le deuxième jeu, Pride édition, en collaboration avec Têtu, propose 180 cartes délirantes, pour animer les soirées et révéler, encore une fois, les pires secrets de ses amis. Des jeux délirants, amusants, à jouer à partir de 16 ans, pour des parties de 15 à 60 minutes.

Le jeu Juduku Girl’z night se présente dans une boîte rectangulaire, qui se compose de 480 cartes, dont 120 spéciales, et des règles du jeu. Une application gratuite, à télécharger, propose de jouer avec plus de 100 sons de la pop culture. Les règles du jeu de cartes restent simples, avec une question à poser à la personne à sa gauche, et huit secondes pour y répondre. Les questions plus sont ou moins osées, bien évidemment, pour réussir à faire dire, parfois le pire. Les soirées, entre filles, sont ainsi pimentées, révélant parfois la vraie nature de chacune ! Le jeu reste fun, drôle, très plaisant, et animera aussi les enterrements de vie de jeune fille !

Le jeu Pride édition, en collaboration avec Têtu, se présente, également, dans une boîte rectangulaire, mais moins haute. A l’intérieur se trouvent 150 cartes, dont 30 spéciales, et toujours avec une application gratuite à télécharger. Là encore, des questions sont à poser, plus ou moins osées, aussi. Les règles restent les mêmes, avec des questions auxquelles il faut répondre en huit secondes. Les pires pensées des joueurs fusent, avec ces cartes qui demandent de la spontanéité, peu de morale et aucune retenue !

Juduku, jeu de cartes et d’ambiance, d’ATM Gaming, qui plaît toujours et se décline en deux nouvelles extensions. Girl’z night propose aux filles de s’amuser entre elles et se révéler différemment. Le jeu Pride édition, en collaboration avec Têtu, invite, quant à lui, à pimenter les soirées, et célébrer la diversité de la communauté LGBTQIA+.

