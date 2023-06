Manuel du Sorceleur – Ed. Bragelonne

Manuel du Sorceleur est un très bel ouvrage, d’Alain T. Puysségur, d’après l’œuvre d’Andrzej Sapkowski, paru en juin 2023, aux éditions Bragelonne. Un ouvrage beau et illustré, par Mathilde Marlot. Un guide inédit qui renferme de précieux renseignements sur le continent et les pratiques des Sorceleurs.

Le manuel débute par une petite annotation qui explique que le manuscrit à l’origine de cet ouvrage s’est vu confier aux soins de l’Académie par une prêtresse d’un temple de Metitele. Aussi, les propos du sorceleur et leur agencement n’ont subi aucune modification. La mise en page, seule, a été revue, pour une meilleure visibilité. Les croquis, les études et les reproductions réalisés par Eikatz se trouvent conservés. Un avant-propos permet de s’immerger dans l’univers du Sorceleur. Ensuite, on pourra découvrir la première partie, qui présente le Continent, et à commencer par les origines. Ainsi, comprendre le monde, les grandes lignes de son histoire, sa géographie et les peuples qui l’habitent reste une étape essentielle de la formation d’un sorceleur.

L’ouvrage est vraiment très beau et de qualité. Il se présente comme un réel manuel, immergeant rapidement les fans et lecteurs dans cet univers fantastique et passionnant. Le guide présente, dans un premier temps, le Continent, avec son histoire et les peuples qui l’habitent, sa géographie, ses royaumes et ses régions. Ensuite la confrérie des Sorceleurs, ses secrets, l’équipement, puis l’alchimie, avec des potions et mixtures sont également à retrouver, entre autres. Le manuel se veut très complet, détaillé et immersif. Il présente tout du Sorceleur, et plus encore, avec des créatures qui sont présentées et tout un univers. Des potions, des stratagèmes pour lutter contre certains monstres et des notions de langue ancienne viennent parfaitement compléter l’ouvrage. De belles illustrations, comme des gravures, travaillées et sublimes, offrent une belle dynamique au manuel.

Manuel du Sorceleur est un très bel ouvrage, des éditions Bragelonne, illustré et très complet. En effet, comme un réel guide, le livre vient tout dévoiler de l’univers fantastique du Sorceleur, le Continent, la Confrérie, la panoplie, les potions, les stratagèmes contre les créatures, l’entrainement, l’épreuve des Herbes…

