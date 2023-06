A Nice, le SOHO vient d’ouvrir ses portes en plein coeur de la zone piétonne

Il y a quelques jours, un nouveau restaurant a ouvert ses portes à Nice, en plein cœur de la zone piétonne. Situé 16, rue Halévy, à la place de la brasserie La Lorraine, établissement bien connu des Niçois pendant plusieurs décennies, le SOHO est ouvert tous les jours de 8h à minuit. Il a été inauguré la semaine dernière.

Du petit-déjeuner au dîner

Le SOHO est incontestablement un lieu aux multiples facettes. Petit déjeuner au soleil le matin, brasserie chic le midi, apéritif convivial en terrasse l’après-midi et fiesta en musique le soir. Situé à deux pas de la plage et de la Promenade de Anglais, l’établissement séduira à coup sûr les Niçois et les touristes SOHO.

Une carte très variée

Du côté de la carte, il y en a pour tous les goûts. C’est un véritable voyage culinaire autour du monde qui se dresse dans les assiettes. Le soir à l’heure de l’apéritif, place à l’happy hour et à ses délicieux cocktails accompagnés de tapas à partager ( tenders, crevettes tempura ou encore calamars à la plancha).

De la traditionnelle salade niçoise, aux ravioles fraiches à la truffe, en passant par le pad thaï au bœuf, le magret de canard rôti ou encore le tataki de thon, place à une explosion de saveurs. Une escapade qui passe également par New York avec, au cœur du restaurant, une véritable fenêtre ouverte sur Manhattan.

Des soirées Live tout l’été

Tout au long de l’été, des soirées Live seront proposées avec chanteurs, groupes et musiciens, pour faire danser les plus festifs durant toute la soirée. Le programme des animations sera annoncé sur Facebook et Instagram du SOHO.

Un établissement du groupe HOCOTEL

Composé de 6 établissements sur la zone piétonne de Nice, le groupe Hocotel propose une large offre gourmande et touristique au cœur de la Côte d’Azur. Au total, ce sont 200 chambres qui sont réparties sur les hôtels Univers, Suède et Ambassador. Du côté des restaurants, alors que la Maison Margaux et le Magenta sont depuis de nombreuses années de véritables références gourmandes et ensoleillées au coeur de la plage Magenta, SOHO ouvre désormais ses portes à la place de la brasserie La Lorraine avec un tout nouveau concept. Le groupe Hocotel possède également les résidences A Suara, A Suara di Mare et A Suara Linda, des villas et appartements à Ghisonaccia pour une escale ensoleillée en Corse.