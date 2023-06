Leer en español – La nouvelle collection des éditions Harrap’s

Leer en español est une nouvelle collection, idéale pour apprendre l’espagnol, des éditions Harrap’s, du groupe Larousse. Elle débute avec deux ouvrages, parus en mai 2023, qui présente des textes courts, en VO, des traductions, ainsi que des pages de vocabulaire.

Tapas y más et La casa amarilla sont les deux premiers titres à découvrir, de niveau 1 et 2. Les deux livres débutent avec un avant-propos à lire en 5 minutes. Une double page de bulles, qui viennent expliquer la collection et les ouvrages. Ainsi, il est expliqué que cinq minutes suffisent pour retrouver une vingtaine de petites histoires en espagnol, idéales pour s’occuper dans le bus ou une salle d’attente. Une manière simple et efficace pour enrichir le vocabulaire, en parcourant les vingt chapitres thématiques, qui vont avec les histoires. Il est ajouté que la lecture est simplifiée, avec des mots en gras, qui trouvent leur traduction, sans devoir consulter un dictionnaire, ou voyager dans le livre.

Un sommaire complet permet de se retrouver facilement et rapidement. Les différentes histoires sont lisibles, avec des mots traduits au fur et à mesure. Une thématique pour chaque récit permet de mieux travailler certains thèmes, selon les besoins et envies. Il y a aussi la possibilité de faire quelques annotations, dans les interlignes, assez grandes. Des cartes mentales sont également à retrouver, après chaque histoire, pour travailler les thèmes et mieux organiser l’apprentissage. Les cartes mentales sont complètes, visuelles, avec mots et illustrations, organisées en bulles et trait de liaisons. De différents niveaux, les livres permettent et invitent à progresser, selon les rythmes de chacun et chacune.

Tapas y más et La casa amarilla sont titres de la nouvelle collection Leer en español, des éditions Harrap’s. Deux livres, au format de petits romans, qui proposent d’apprendre l’espagnol, avec l’aide de textes courts en VO, et des cartes mentales pour acquérir du vocabulaire plus facilement.

