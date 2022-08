Marie-Gaëlle Cals et Hubert Benhamdine étaient au Festival de Télévision de Monte-Carlo

Depuis plusieurs mois, Cécile et Christophe sont en couple dans Un si grand soleil, la série quotidienne de France 2. Rares sont ceux qui s’attendaient à ce qu’une histoire d’amour naisse entre la juge et le vétérinaire. Au dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo, Marie-Gaëlle Cals et Hubert Benhamdine nous ont parlé de leurs personnages et de ce couple à qui, visiblement, il va arriver bien des péripéties.

France Net Infos : Vous attendiez-vous à ce que l’histoire d’amour entre vos deux personnages dure ?

Hubert Benhamdine : J’ai cru comprendre que cette histoire a surpris certains fans. Ce qui fait tout le sel de ce couple, c’est que Cécile soit juge et que Christophe magouille. C’est un couple qui s’aime. Avec la nouvelle intrigue, on va voir une nouvelle image de leur bonheur mais les complications qui vont suivre vont être encore plus dures et cruelles…Christophe n’est pas tout à fait un psychopathe, il a aussi de l’empathie. On va beaucoup explorer ces deux facettes dans les prochains épisodes.

Marie-Gaëlle Cals : Dramaturgiquement, il y a des choses à faire avec Christophe et Cécile. Pour l’instant, il n’est pas prévu qu’ils se séparent. Au début, ça paraissait simple, léger, quand ils se sont rencontrés. Cécile sortait d’une relation longue et compliquée. Elle était assez infidèle. Quant à Christophe, il était célibataire, quitté par Johanna. Au début, on ne savait pas où Cécile et Christophe allaient. Ils se sont construits au fur et à mesure. En tant qu’acteurs, on fabrique les choses au fur et à mesure.

France Net Infos : Vos personnages ont tous les deux des choses à cacher maintenant…

Marie-Gaëlle Cals : Ce serait sympa qu’ils se retrouvent associés à un moment. Christophe lui amèneraient les malfrats et elle les arrêteraient ! Ce seraient de grands justiciers. Ca pourrait être marrant !

France Net Infos : Margaux, la sœur de Cécile, semble jouer un rôle important dans leur histoire…

Marie-Gaëlle Cals : Oui, au départ, elle drague Christophe et, en même temps, elle a un rôle très protecteur envers sa sœur, ce qui va enrichir leur relation.

Hubert Benhamdine : L’arche qui vient va être plus émotionnelle, plus explosive…On l’aime beaucoup et on espère qu’elle plaira au public qui la verra en septembre. Je pense que dans cette intrigue, on va sentir leur amour de manière plus forte. Il y aura plus d’amour et plus de conflits….

France Net Infos : Christophe a beaucoup évolué dans la série…

Hubert Benhamdine : Oui, il avait au départ un petit côté lisse, gendre idéal. Je ne soupçonnais pas du tout ce qui allait suivre. J’ai appris après coup qu’il devait mourir lors de sa transplatation cardiaque. Il n’aurait dû rester que trois mois dans la série.

France Net Infos : Quelle thématique aimeriez-vous aborder dans la série ?

Marie-Gaëlle Cals : J’aime beaucoup la comédie. La première année, on a surtout vu mon personnage en tant que juge. Après, il y a eu le côté passionnel. J’aimerais qu’elle ait un côté plus léger. Mais là, on est gâtés en ce moment…

Hubert Benhamdine : Oui ! Christophe pourrait presque devenir une sorte de justicier au scalpel…Il y a quelque chose comme ça qui pourrait se profiler et je trouve ça plutôt excitant.

France Net Infos : Avez-vous des projets en parralèle de la série ?

Hubert Benhamdine : Je viens de tourner un épisode de Camping Paradis. C’était un rôle de composition. Je jouais un inspecteur des impôts très coincé qui rencontre une femme sur les réseaux sociaux. Les deux mentent pour se séduire. Ils vont se rencontrer pour la première fois au camping. On est dans un registre de comédie, que j’aime beaucoup.