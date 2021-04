Marie-Verte – Un album Sarbacane

Marie-Verte est un album, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, d’Emilie Chazerand et Marion Arbona, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2021. Un livre qui présente une petite fille pas comme les autres, qui tente de trouver sa place dans ce monde.

Avant la naissance de leur dernière fille, les Machin-Truc avaient déjà quatre garçons et trois filles. Les enfants étaient calmes et blonds comme des biscuits. Alors, lorsque la dernière pointa le bout de son nez, avec une peau verte, tout le monde s’étonna. Monsieur Machin-Truc était un peu dépité et pensa à faire, désormais, des photos de famille en noir et blanc, pour tenter d’effacer la couleur et d’harmoniser l’ensemble. Puis, en grandissant, ils s’habituèrent et aimèrent la jeune Marie-Verte. Elle était la meilleure de leurs enfants. Elle était intelligente et adorable, elle écrivait des poèmes et débarrassait la table. C’était une merveilleuse enfant.

Ainsi, Marie-Verte, malgré sa couleur de peau différente, avait réussi à faire sa place au sein de sa famille, tout comme à l’école, où tout le monde l’appréciait. Mais un jour, alors qu’une de ses camarades se peinturlura, Marie-Verte fut amusée, mais aussi perturbée. Elle se demandait alors, si elle était la seule à être toute verte, sur Terre… Des questionnements et un long voyage en perspective, pour tenter de comprendre et de trouver sa place, voilà ce qui attend la jeune héroïne courageuse. Le récit est bien posé et détaillé, invitant les enfants à suivre cette jeune fille ne quête de réponses, pour savoir qu’elle est sa place dans ce monde. Le texte est simple, fantaisiste et amusant, offrant un bel élan de liberté, mais aussi de respect des autres. Le dessin est rond, doux, coloré et joyeux, également fantaisiste et amusant.

Marie-Verte est un album original et amusant, des éditons Sarbacane, qui présente une héroïne pas comme les autres, une jeune fille à la peau verte, qui tente de trouver sa place dans ce monde, entre sa famille et la tribu des Tikunu !