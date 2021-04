Crayola – Glitter Dots, des paillettes à étaler

Crayola, grande marque de loisirs créatifs, présente une nouveauté pour amuser et occuper les enfants. Glitter Dots est à retrouver à travers des packs ou coffrets complets pour jouer avec les couleurs et les paillettes, permettant de créer des cadres pailletés, des porte-clés, ou encore de sublimes papillons 3D.

Crayola est une grande marque, une entreprise américaine du groupe Hallmark Cards, qui depuis plus de cent ans fabrique et crée des crayons pour ardoise, des crayons de cire, des craies, des feutres, des crayons et bien d’autres produits, pour les loisirs créatifs. De nombreux coffrets sont également à découvrir, pour réaliser de superbes créations de toutes sortes, surtout pour les enfants. Ainsi, la marque ne cesse d’innover et de se réinventer, pour le plus grand bonheur des jeunes créateurs.

Glitter Dots est une nouveauté surprenante qui propose, à travers différents packs et coffrets, de réaliser différents petits cadres, porte-clés ou encore papillon en 3D. L’activité est simple, grâce à un procédé exclusif, qui permet d’obtenir de petites boules malléables et encollées de paillettes colorées. Les créations vont devenir scintillantes, grâce à l’application des jeunes artistes.

Il suffit, pour les enfants à partir de 5 ans, de modeler ces petites boules pailletées et de les façonner, petit à petit, pour compléter les creux des supports illustrés. Des objets de décorations ou accessoires de mode vont prendre du relief, et vont briller, grâce à ces boules pailletées à modeler et étaler sur les supports. L’activité est plaisante, avec des illustrations et un univers animalier drôle et décalé. L’activité est simple, assez propre et les petites boules permettent des proportions suffisantes pour réaliser aisément sans trop peu et trop de matière. Pas besoin de doser tout est prêt et simple d’utilisation. Les boules sont facilement malléables, elles ne collent pas aux doigts, elles s’étalent facilement. Après l’application un temps de séchage est à prévoir, avant de manipuler la création.

Sont à retrouver le coffret Cadres pailletés qui se compose de trois cadres amusants, représentants de drôles d’animaux, avec des pieds à ajouter, pour les maintenir debout, 42 boules de paillettes de six couleurs différentes, d’un racloir et d’une notice. Il y a aussi le pack avec les porte-clés, qui présente aussi d’étonnants animaux, et se compose de 42 billes pailletées, trois porte-clés et couvercles, trois anneaux et clips, trois fermoirs et trois ficelles, 20 perles, un racloir et une notice.

Il y a trois autres packs ou coffrets à découvrir, tels que des cadres pailletés avec des feutres inclus, les papillons 3D aux ailes échangeables et la box surprise, très complète, pour varier les plaisirs ou découvrir autrement cette nouvelle activité pailletée, ce procédé unique, permettant de s’amuser avec de petites boules malléables et encollées de paillettes colorées à étaler sur des supports prédéfinis.

Gitter Dots est une nouveauté Crayola, une nouvelle activité de loisirs créatifs à découvrir, pour les enfants à partir de 5 ans. Une activité créative à retrouver à travers différents packs et coffrets, qui permet de mettre des paillettes plein les créations, avec l’aide d’un procédé unique, qui permet à de petites boules malléables et encollées de paillettes colorées de s’appliquer facilement sur des supports présentés dans les packs, avant de sécher et de devenir de véritables belles créations.

