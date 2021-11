Mes autocollants brillants – Les licornes

La collection, des éditons Usborne, Mes autocollants brillants, se complète avec un nouveau cahier souple intitulé Les licornes, paru en octobre 2021. Un livre souple, avec plus de 180 autocollants réutilisables et des belles scènes à compléter, pour découvrir le royaume magique des licornes.

Le livre souple débute avec une page de garde, où se trouvent quatre adorables licornes, ainsi que quatre fées, dont l’une explique que les autocollants se trouvent à la fin du livre. Sur la double page suivante, un joli paysage est à découvrir, un lieu du royaume des licornes appelé les chutes d’eau. Un endroit verdoyant et enchanteur, où les licornes aiment commencer leur journée, en batifolant dans l’eau. La deuxième double page présente la forêt enchantée, où les licornes s’amusent avec leurs amies les fées. Des lanternes brillantes sont suspendues aux branches des arbres, et les enfants sont invités à en ajouter…

Ainsi de suite, à chaque double page, les enfants vont pouvoir découvrir de belles scènes à compléter avec les autocollants, situés à la fin de l’ouvrage. Un cahier d’activités simples et plaisantes, pour un moment de calme, avec un bel univers, que les bambins aiment à retrouver et découvrir. Un monde enchanteur et passionnant, avec toutes sortes de licornes, ces belles créatures fantastiques, mais aussi des fées et des sirènes. Le texte est court et plaisant, pour présenter les lieux aux enfants et donner quelques indications, pour décorer la scène. L’univers graphique est doux et agréable, invitant à découvrir le royaume magique des licornes, avec forêts enchantées, grottes de cristal, palais en fête… Les autocollants sont à retrouver sur des planches, à la fin du livre, brillants pour certains, liés aux différents lieux à découvrir.

Les licornes est un nouveau titre de la collection Mes autocollants brillants, des éditions Usborne, qui propose aux enfants une activité paisible, un moment créatif, avec ce cahier souple, de belles scènes à compléter, avec plus de 180 autocollants, dont certains sont brillants.