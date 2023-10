Mes petits rituels – Que fais-tu le matin ?

Mes petits rituels est une nouvelle collection, des éditions Langue au chat, qui débute avec deux titres, Que fais-tu le matin ? et Que fais-tu le soir ? Deux livres jeunesse, parus en juin 2023, qui propose de suivre Lily et Léo, pour grandir et aller vers l’autonomie.

C’est le matin, deux enfants se réveillent doucement. Lily s’étire dans son lit. Les deux enfants font un bisou à leur doudou, puis sautent du lit pour aller faire un câlin à Maman et Papa. Une roue invite à choisir le bisou du matin en tournant afin de faire apparaître la réponse, parmi quatre possibilités. Puis, les deux enfants se pressent, dans le couloir, pour aller aux toilettes. Ça presse, alors ils courent vite ! Là, une autre roue propose de répondre à une question. Il va falloir déterminer le lieu où courent Lily et Léo… C’est ensuite le moment de faire sa toilette.

Le livre animé propose de suivre le rituel du matin de Lily et Léo. Ainsi, à chaque page, les jeunes lecteurs découvrent ces moments du quotidien qui rythment leur routine du matin. Après le lever et le bisou, le frère et la sœur se pressent aux toilettes, avant de filer dans la salle de bain pour se laver la frimousse ! L’ouvrage vient décrire la moindre action, pour réaliser un complet rituel du matin. Ainsi, les jeunes lecteurs se retrouvent rapidement dans ces gestes du quotidien, qu’ils effectuent eux-mêmes ! Les enfants participent, également, avec ce livre interactif et animé. En effet, une roue permet de sélectionner et de choisir les bonnes actions à faire. Le récit reste plaisant et rythmé, avec deux adorables bambins à suivre. Le dessin est également rond et doux, offrant aussi un univers coloré.

Que fais-tu le matin ? est l’un des premiers titres de la nouvelle collection Mes petits rituels, des éditions Langue au chat. Un livre animé, qui propose aux enfants de décrypter tous ces gestes du quotidien, pour bien démarrer la journée, avant de partir à l’école.

Lien Amazon