Découvrez “Les recettes prodigieuses du viking du ménage” !

Qui n’a jamais soupiré après avoir vidé un bidon chimique dans un lavabo? Dites adieu à ces remords ! Grâce au nouveau guide “les recettes prodigieuses du viking du ménage” paru aux éditions Leduc, vos routines ménagères vont se métamorphoser.

“Les recettes prodigieuses du viking du ménage” vous invite à une révolution écologique. Pourquoi ? Parce qu’une maison propre ne signifie pas une planète sale. Et Alexandre Cressiot, surnommé le Viking du ménage, est là pour vous le prouver.

Bicarbonate, savon noir, citron, argile, alcool à 70°… Tout ce dont vous avez besoin se trouve probablement déjà dans votre cuisine. Avec seulement 10 ingrédients maximum, préparez en un clin d’œil vos indispensables. Protégez la planète, votre santé, et oui, aussi votre porte-monnaie !

50 recettes pour un ménage ultra clean

Avant de plonger dans cette aventure, quelques bases s’imposent. Conseils, sécurité, matériel, tout y est ! Vous êtes pressé? Optez pour les basiques à tout faire. Pour les plus méticuleux, explorez des recettes ciblées : salle de bains, cuisine, linge… Et que dire des bonus ? De l’argenterie à remettre à neuf au désherbage, tout y est !

Un parcours étonnant pour un expert atypique ! Alexandre Cressiot, après 22 ans en cuisine, devient le coach incontournable de la bonne humeur domestique. Vous l’avez peut-être découvert dans “Cleaners, les experts du ménage” sur TFX. Ou encore sur Instagram, où il déborde d’énergie sous le nom @le_viking_du_menage.

Mais au-delà des médias, c’est dans son ouvrage que son expertise brille. Découvrez sa fameuse eau de javel maison, son spray multi-usage ou son nettoyant pour parquet. Tous ces trésors faits maison avec des ingrédients quotidiens.

Ce livre, c’est bien plus qu’un guide de ménage. C’est une promesse : celle d’un intérieur impeccable, d’une conscience tranquille et d’une planète respectée. Alors, prêt à rejoindre l’armée verte du Viking du ménage ? Saisissez votre éponge, ouvrez ce livre et changez le monde, une pièce à la fois !