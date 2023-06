Mes tout premiers mots – Sous la mer

Sous la mer est un nouveau titre de la collection Mes tout premiers mots, des éditions Usborne, paru en mai 2023. Un petite livre cartonné, aux coins arrondis, parfait pour les tout-jeunes lecteurs, qui vont développer leur langage et enrichir leur vocabulaire, autour des animaux marins.

Dès la couverture, un premier animal marin se présente aux enfants. La pieuvre salue les bambins et se présente. Un petit trou laisse apparaitre, sur une page suivante un petit poisson. Un moyen amusant d’inviter les enfants à découvrir ce qui se cache derrière la page suivante… Ainsi, ils découvrent un dauphin et un requin. Deux beaux et grands animaux marins, plutôt souriants. Aux pages suivantes, ce sont un crabe, qui fait clic-clac !, avec ses pinces et une tortue marine qui sont à retrouver. Là encore, un trou invite les bambins à passer le doigt et à regarder le petit poisson qui se cache sur la double page suivante…

Le livre est assez simple et efficace, offrant, néanmoins un petit plus, avec ces trous, qui invitent à découvrir la suite et ces bulles répétitives. En effet, les animaux marins se présentent tous aux jeunes lecteurs, à travers une salutation et une présentation brève. Les enfants enrichissent ainsi leur vocabulaire, tout en associant une image à un mot. Pour l’été qui arrive, et les prochaines vacances en bord de mer, cela est intéressant de faire découvrir cet univers marin aux bambins. L’imagier est solide et plaisant, sobre et efficace, avec des belles illustrations. En effet, le dessin est beau, avec un trait doux et rond, ainsi que des couleurs tendres.

Sous la mer est un nouveau titre de la collection Mes tout premiers mots, des éditions Usborne. Un imagier cartonné, simple et plaisant, qui propose aux enfants de découvrir les animaux marins, à les nommer, pour développer le langage et enrichir le vocabulaire.

