Mon premier imagier de bébé – Ed. Gründ

Mon premier imagier de bébé est un grand ouvrage de Marie Paruit, paru aux éditions Gründ, fin avril 2023. Un grand imagier qui regroupe les thèmes de prédilection pour l’éveil au langage des tout-petits, autour des mots et objets de son quotidien, entre autres.

Dans ma chambre est le premier thème à découvrir, qui se présente sur la première double page. Les enfants y retrouvent le lit, le transat, les jouets, le tapis d’éveil, la chaise haute, le doudou, la veilleuse, la baignoire, la table à langer et la boîte à musique. Ce dernier élément est un volet, à soulever. Derrière, un QR code invite à découvrir la comptine Dodo l’enfant do. Se trouve aussi une illustration, avec un tout-petit en train de dormir paisiblement. La deuxième double page présente la famille. Il y a maman, papa, frère, sœur, soi-même, les grands-pères, les grands-mères, et les cousins et cousines.

A chaque double page, les enfants découvrent un nouveau thème, entre chambre, famille, habillement, corps, alimentation, campagne, ferme… L’imagier propose aux tout-petits de découvrir les premiers mots du quotidien, enrichi par une comptine, à chaque thème. Le livre est riche, pour les tout-jeunes lecteurs. Ils vont associer une image à un mot, développer leur langage et enrichir leur vocabulaire. Les comptines, à écouter grâce à un QR code, respectent les thèmes, bien évidemment, mais également le rythme. Les enfants observent, apprennent au fur et à mesure des lectures, et se sensibilisent ainsi, tout doucement, selon leur rythme, aux mots. L’univers est riche, doux et coloré. Le dessin est simple, identifiable et plaisant, plutôt rond et tendre.

Mon premier imagier de bébé est un bel ouvrage, très complet, des éditions Gründ. Un imagier qui invite les tout-petits à découvrir les mots et objets de son quotidien et plus, à travers les thèmes de prédilection pour l’éveil au langage et à l’enrichissement du vocabulaire.

