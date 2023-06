MOBS est une nouvelle série BD, par Frigiel, le youtubeur Minecraft, paru aux éditions Glénat, en mai 2023. La vie secrète des monstres Minecraft propose de suivre les creepers, zombie et autres créatures peuplant le monde de Minecraft, à travers des gags et situations cocasses.

Avant de commencer l’aventure, des aventuriers reviennent sur ce qu’ils aiment le plus. Comme un cours, l’un reste à côté d’un tableau et les deux autres répondent. Ils reviennent donc sur le fait qu’ils aiment trouver des trésors et des coffres avec des trucs dedans. Le professeur rappelle à ses amis qu’ils aiment zigouiller les MOBS ! Aussi, il a préparé un petit pense-bête pour les aider. Il y a les zombies qui sont verts, qui se déplace la nuit, qui n’ont pas de vocabulaire, possèdent des fringues déchirées et sont lents. Les creepers n’ont pas de bras et possèdent quatre pattes, ils ont un cri strident, une expression faciale flippante, ainsi qu’un long cou. Ces créatures ont également la particularité d’exploser au moindre contact ! Enfin, l’enderman est noir avec des yeux roses qui brillent, il attaque quiconque le regarde dans les yeux…

L’album présente des gags, d’une ou deux pages, autour de ces personnages de Minecraft. Les fans de cet univers et de jeux vidéo se retrouveront peut-être dans cette bande dessinée avec aux situations cocasses, amusantes, mais pas hilarantes. L’ouvrage se lit facilement, rapidement, fait sourire les connaisseurs qui aimeront retrouver l’univers de Minecraft. Les créatures, comme certains aventuriers, sont un peu bêtes, maladroites, offrant ainsi son lot de situations cocasses. L’essentiel de l’univers du jeu est à retrouver, également, dans cet album, au graphisme simple, cubique. C’est un brin décalé, plutôt moderne, avec toutes sortes de créatures à découvrir, à suivre, dans des situations improbables. Le dessin est donc simple, proposant un univers coloré et des personnages expressifs.

MOBS – La vie secrète des monstres Minecraft est un premier tome, d’une nouvelle série humoristique, des éditions Glénat. Un album qui présente son lot de gags autour de l’univers de Minecraft, s’amusant avec les creepers, zombies, squelettes et autres créatures.

