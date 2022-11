Mon joli village d’hiver – Auzou créatif

Mon joli village d’hiver est un coffret de la collection Auzou créatif, des éditions Auzou, paru fin octobre 2022. Un coffret superbe pour les enfants, à partir de 6 ans, qui propose de créer son propre village d’hiver, avec tout le matériel inclus. Une activité manuelle enchantée pour décorer la maison, en ces fêtes de fin d’année.

Le joli coffret, au couvercle transparent, laisse apparaître quelques éléments, afin de se donner une belle idée de l’activité suggérée. La boîte se compose d’une planche d’éléments prédécoupés cartonnés épais, de trois pièces en bois, de trois feutres, d’un socle, pour mettre les décors et d’un petit livret explicatif. Dans ce livret, après la présentation du matériel, plusieurs étapes sont à suivre, pour créer un joli petit village. A chaque page, les explications sont simples, claires et précises, adaptées aux jeunes créateurs et créatrices. Il faudra, cependant, de la colle liquide pour pouvoir coller les éléments, si nécessaire et envie.

L’activité est plaisante, bien présentée et attrayante. Elle plaira aux enfants qui pourront monter leur propre petit village d’hiver, pour décorer la maison, pour les fêtes de fin d’année. Une déco personnalisée, avec des éléments à mettre en place, pour fabriquer un bel élément de décoration, pour Noël.

Les pièces de la planche cartonnée sont faciles à détacher, jolies et diverses. Les enfants pourront mettre, dans leur village, quelques maisons, un sapin, un cadeau, des personnages, et même un joli renne. Les pièces en bois sont à colorier, entièrement ou pas, ou à laisser naturel, selon les goûts et les envies, de chacun et chacune. Les rainures du socle sont assez larges pour les éléments cartonnés, et un peu trop pour les éléments en bois. C’est pourquoi, il est préférable de tout coller. Le rendu plaît aux enfants, qui apporteront leur petite patte pour la décoration de Noël, et les occuperont bien, un après-midi pluvieux et froid !

Mon joli village d’hiver est un superbe coffret complet de loisirs créatifs, des éditions Auzou. Une jolie boîte qui propose aux enfants de réaliser un superbe village d’hiver, pour décorer la maison, pour les fêtes de fin d’année, avec tous les éléments et des explications simples à suivre.

