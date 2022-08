Monstress, une série comics dark-fantasy, fresque envoûtante posant un univers développé et personnel, graphiquement ambitieux. À découvrir aux Éditions Delcourt. (+14)

Le décor :

Une vente aux esclaves dans un salon bourgeois…

Maïka, une arcanique possédant un sang-mêlé moitié humain/moitié ancien, est totalement nue devant l’assemblée d’acheteurs. Des criminels sceptiques quant à sa provenance. Certains s’étonnent de son bras gauche coupé, d’autres du tatouage en forme d’œil qu’elle porte sur son torse. Une chaîne autour du cou, comme un vulgaire animal, Maïka demi-loup écoute, silencieuse les échanges entre les différents invités. Elle contient sa rage afin de ne pas dévoiler ses intentions…

Mais, soudain, des prêtresses de l’ordre des Cuméas font irruption dans la pièce. Et intiment les vendeurs de leur offrir la jeune fille, en plus de trois autres « monstres » de l’étal. Étant considéré comme une caste supérieure, les vendeurs ne peuvent qu’accepter la demande, malgré la réticence et la colère des acheteurs présents.

Le plan de Maïka se déroule à merveille, même si elle sait que les geôles du clan des Cuméas ne mènent qu’à la mort. Car les prêtresses n’ont d’autres buts que de torturer et de mutiler leurs esclaves, afin d’en extraire la liqueur de Lilium. Une substance leur apportant l’immortalité lorsqu’elles la consomment.

Arrivés dans la cité de Zamora, le fief de Sophia Fekete, une Cuméa réputée pour sa cruauté, les prisonniers enfermés attendent leur sentence. Et, Maïka et son secret patient​e​…

Le point sur le comics :

Telles des gravures japonaises mêlant plusieurs styles anciens, dont l’ukiyo-e, et l’art du tatouage, Sana Takeda nous en met plein la vue dès la couverture. Ses graphismes sont absolument hors du commun. Et tout le récit trouve un sens grâce à l’attention portée aux détails de ses planches. Son univers « consistant » et personnel se situe sur les Terres d’Asie imaginée par Marjorie Liu.

Le récit de ce premier tome de Monstress aux Éditions Delcourt réclame plusieurs relectures. Car la scénariste nous balance un flot d’informations en alternant flash-back, présent, passé, ce qui complexifie énormément le récit. Mais qui est nécessaire à l’exposition de cet univers dense, et des tenants et aboutissants de l’histoire de la protagoniste principale. Malgré tout, le lecteur est captivé par les différentes intrigues : l’univers. La rencontre avec les différentes castes. Les rancœurs et conflits du passé. La quête de cette Maïka, cet hôte étrange, sa personnalité et sa détermination. ( Série en 6 tomes pour le moment)

La conclusion :

Un premier tome avenant grâce à ses fabuleuses illustrations, malgré un scénario complexe mais ambitieux. Comme je le disais plus haut, pour ingérer la tonne d’informations et apprécier à sa juste valeur le récit, Monstress aux Éditions Delcourt nécessite plusieurs relectures.

Une fois que le lecteur s’approprie la quête de Maïka, et la trame toute entière, il comprend toute la force et les subtilités de cette « saga » pour vous envoûter totalement. Et vous pousser à en savoir plus sur cette sombre quête !!!!