Certains travaux sont plus propices à une météo sèche ou au contraire plus humide. De même, certaines rénovations requièrent des températures assez fraîches ou plutôt chaudes, ou encore moyennes. Les critères dépendent des matériaux utilisés, des impacts de la météo sur votre intérieur ou encore des conditions de sécurité.

Dès lors, mieux vaut planifier vos travaux en fonction de la météo prévue. Alors quelles rénovations faire à chaque saison ?

Travaux: les caractéristiques de chaque saison

D’abord, découvrez les avantages et inconvénients de chaque saison. Et évaluez votre meilleure option selon votre projet et vos préférences.

Le printemps

Le printemps est une saison chargée ! N’espérez pas contacter un entrepreneur et obtenir une date de rénovation immédiatement. Notre conseil est alors d’anticiper vos besoins et de réserver vos prestataires dès l’année précédente – en automne, c’est idéal.

Au niveau de la météo, le printemps est très propice aux travaux. C’est à cette période que le temps est le plus tempéré. Ainsi, vous subissez moins de jours de chaleur et de froid extrêmes. Et dans la plupart des régions, la saison printanière est également assez peu pluvieuse. De plus, il y a plusieurs petites vacances scolaires et jours fériés au printemps. Parfaits pour de petits travaux !

Par contre, cette saison marque le début de la vague de rénovations. De ce fait, les matériaux sont souvent plus difficiles à trouver et plus coûteux.

L’été

L’été est la période de l’année la plus populaire pour rénover. A l’approche des grandes vacances, les gens commencent à planifier leurs travaux pour être prêts en juin, juillet et août.

Le plus gros atout de cette saison est le beau temps. En général, il fait chaud et les pluies sont plutôt rares. L’été est d’ailleurs la saison la moins pluvieuse de l’année, comme le montre cette carte.

En revanche, les épisodes de canicule peuvent compliquer certains travaux. De plus, la présence des enfants en vacances scolaires et les projets de voyage interfèrent parfois avec les rénovations.

L’automne

Ensuite, l’automne est une autre période propice aux rénovations. Certainement car c’est le dernier moment où il est possible de finaliser des projets extérieurs avant la baisse des températures.

Vous avez attendu le pic estival des rénovations pour planifier vos travaux ? Rassurez-vous, il est encore temps de les réaliser en automne.

En cette saison d’accalmie des projets, vous profiterez sûrement de matériaux plus abordables qu’en plein été. Les professionnels seront également plus disponibles, si besoin. Côté météo, les chaleurs sont moins intenses en automne, mais la pluie peut faire son grand retour. Privilégiez donc le début de l’automne pour faire vos rénovations.

L’hiver

Enfin, l’hiver est la période de l’année la moins populaire pour rénover. D’une part, il fait souvent trop froid et humide pour envisager des travaux. D’autre part, les gens se concentrent généralement sur les fêtes de fin d’année et les congés.

Pourtant, c’est une saison durant laquelle les professionnels sont beaucoup plus disponibles. Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire appel au meilleur de votre région ? Vous aurez également accès à des matériaux bien plus abordables qu’en pleine saison de travaux. Si votre projet est à l’intérieur et ne dépend pas du temps, l’hiver est le moment idéal pour le réaliser.

Mais attention, gardez aussi en tête qu’en période de fêtes, les approvisionnements peuvent subir des retards. De même, une mauvaise météo peut ralentir certaines livraisons et prestations.

Rénovations populaires: quelle est la meilleure saison ?

Maintenant, passons en revue quelques rénovations courantes et quelle saison est la plus adaptée pour les réaliser.

Fenêtres et volets

Si vous voulez remplacer des fenêtres ou des volets, votre intérieur subira directement la météo. De ce fait, choisissez plutôt une saison tempérée et peu pluvieuse. Le printemps, le début de l’été et le début de l’automne semblent alors idéaux.

Si vous voulez remplacer des fenêtres ou des volets, votre intérieur subira directement la météo. De ce fait, choisissez plutôt une saison tempérée et peu pluvieuse. Le printemps, le début de l'été et le début de l'automne semblent alors idéaux.

Anticipez donc votre projet en commandant vos volets roulants en rénovation à l'avance.

Cuisine

Ensuite, vous avez la rénovation de cuisine. La meilleure période de l’année est celle où vous pouvez vous passer de cuisiner pendant plusieurs semaines. Pour de nombreuses personnes, la meilleure saison pour rénover cette pièce est l’été. En effet, il est plus facile de vivre sans cuisine si vous êtes en vacances ou pouvez préparer à manger autrement. Par exemple, des plats sans cuisson et des barbecues.

Cependant, l’été est aussi la période où les entrepreneurs sont les plus occupés. Selon votre projet, veillez donc à en contacter un dès le printemps.

Salle de bain

Concernant la rénovation des salles de bain, l’automne est la saison la plus chargée. Souvent, ces travaux résultent d’une envie de rafraîchir la maison entre les grandes vacances et les fêtes de Noël.

Mais en pratique, la fin de l’hiver et le début du printemps sont des moments plus favorables pour rénover une salle de bain. Ces périodes étant plus calmes, elles offrent de meilleurs prix sur les matériaux et une disponibilité accrue des professionnels.

Rénovation complète

Enfin, si l’on tient compte de la météo, l’automne est la meilleure période de l’année pour rénover une maison en totalité. Suivi de près par le printemps. Vous évitez alors les fortes chaleurs de l’été et les rigueurs hivernales.

Et si vous êtes prêt à assumer quelques imprévus météorologiques, l’hiver est plus intéressant financièrement. C’est la période la moins chère pour une rénovation complète de votre maison. Vous obtiendrez les prix les plus bas et le plus grand nombre de réponses des entrepreneurs.

Un dernier mot

Dans l’ensemble, la période idéale de l’année pour rénover est celle qui vous convient le mieux. Cela suppose alors d’avoir effectué les recherches et la planification nécessaires.

Quelle que soit la saison que vous choisissez pour commencer vos rénovations, vous devez planifier à l’avance. Il est préférable de s’y prendre longtemps en amont pour obtenir des permis, devis, plans, financements, matériaux et finitions. Tout cela prendra plus de temps que vous ne le pensez !