Ne m’oublie pas, une bande dessinée touchante des éditions Le Lombard

Ne m’oublie pas est une bande dessinée d’Alix Garin, parue aux éditions Le Lombard, ce mois de janvier 2021. Un bel ouvrage de 224 pages, offrant un récit complet troublant et touchant, qui présente une quête, une fuite, un road movie en voiture pour une vieille dame et sa petite fille.

A Bruxelles, une jeune femme est tranquillement dans son appartement en train de lire un livre de Diderot. Elle regarde un oiseau volé, par la fenêtre, puis se déplace dans la pièce tout en continuant à lire. Elle se laisse tomber dans le canapé, laisse de côté son livre, pour regarder son portable. Après avoir vu son agenda et la date de son prochain concours, elle replonge dans sa lecture, jusqu’à ce qu’un message, sur son portable lui annonce que sa grand-mère a fait une nouvelle fugue. Peu de temps après, elle se retrouve à la maison de retraite en compagnie de sa mère, ainsi que d’une infirmière. C’est la troisième fois que la patiente fugue et il n’y aura pas de quatrième, car la résidence a des responsabilités. Aussi, dans ce cadre, la maison de retraite va devoir aller au-delà de ce qui avait déjà été mis en place. Il va falloir prendre les mesures qui s’imposent…

Le récit est touchant et émouvant, présentant une jeune fille très proche de sa grand-mère, placée en maison de retraite, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Devant sa grand-mère, Clémence a soudain la folie de vouloir l’emmener avec elle, retrouver la maison de son enfance. Un road movie débute pour ces deux femmes, avec beaucoup de mélancolie, de souvenirs, de rires, de pleurs, de joie et de questionnements. La bande dessinée se lit facilement, elle est captivante et plutôt bien écrite, captivante. On se demande si Clémence va aller au bout de cette curieuse quête, comment elle se retrouve devant ces policiers, ce que devant sa grand-mère, comment sa relation avec sa propre mère va évoluer… Les femmes sont fortes et les héroïnes de cette histoire émouvante et teintée d’humour pourtant et parfois. Le dessin suffit lui-même, la plupart du temps, car beaucoup de planches et de cases sans paroles et narration. Le trait est fin, fluide et dynamique, assez plaisant, moderne et efficace.

Ne m’oublie pas est un bel ouvrage, un récit complet, des éditions Le Lombard, qui présente un road movie touchant et émouvant, une fuite de deux femmes qui se cherchent, un retour à l’enfance, entre souvenirs, questionnements et adieux.