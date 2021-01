Voyage vers la Lune – Les gâteaux de Lune de Fei Fei

Les gâteaux de Lune de Fei Fei est un coffret des éditions Larousse, paru en novembre 2020, qui propose aux enfants de replonger dans l’univers du film d’animation de Netflix, à travers la réalisation de cette pâtisserie mythique d’Asie.

Le joli coffret, en forme de petite boutique toute rose, se compose d’un moule en bois, ainsi que d’un petit livre de recettes, qui suggèrent de découvrir tous les secrets de cette pâtisserie asiatique mythique. Le petit livre présente les ingrédients nécessaires, pour confectionner cinq gâteaux de Lune. Avant cela, les temps de préparation, temps de repos de la pâte et le temps de cuisson sont indiqués, afin d’anticiper au mieux cette réalisation. Il faudra des ingrédients pour la pâte, pour la farce et pour la dorure. Les ustensiles sont également listés. La recette est simple à suivre, en pas à pas illustrés, photographiés et bien expliqués, détaillés en plusieurs étapes.

Ainsi, il est facile pour les enfants de réaliser, comme Fei Fei, de jolis gâteaux de Lune. Le livre, comme le coffret, invite à redécouvrir l’univers du film d’animation de Netflix, à travers des illustrations lumineuses et les personnages à retrouver. Le moule en bois est mignon, avec un lapin qui permet de faire de beaux gâteaux, et rappelle l’adorable compagnon de Fei Fei. La recette est simple et facile à réaliser, avec un pas à pas très détaillé, tant par le texte court et efficace, que par les photographies. Quelques recettes variantes sont à découvrir, offrant quelques idées pour changer ! Enfin, la légende des gâteaux de Lune est présentée aux jeunes lecteurs, à travers un récit intéressant et captivant. La fête de la Lune et les étonnants ingrédients de cette pâtisserie asiatique sont également à découvrir, à la fin du petit livre.

Les gâteaux de Lune est un coffret original et gourmand, des éditions Larousse, qui invite les petits fans à prolonger l’aventure de la jeune Fei Fei, à travers une pâtisserie mythique d’Asie. Un ouvrage complet pour une expérience forte et unique, atypique, curieuse et gourmande.