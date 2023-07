Nice Jazz Festival J3 : Génération Django, Kurt Elling, Gogo Penguin au Théâtre de Verdure

Il fait toujours très chaud sur la Côte d’Azur. Malgré la canicule, le public est toujours aussi nombreux au Nice Jazz Festival. Jeudi soir, nous avons quelque peu délaissé la scène Masséna pour le Théâtre de Verdure qui a mis à l’honneur la musique de Django Reinhardt, le nouveau projet musical de Kurt Elling et, l’une des plus belles découvertes de cette édition 2023, la musique envoûtante et cinématographique de Gogo Penguin.

Avec “Génération Django”, un projet inédit conçu par le contrebassiste et guitariste Edouard Pennes, la soirée ne pouvait pas mieux débuter au Théâtre de Verdure. Les solistes les plus passionnants du jazz manouche actuel (Giacomo Smith, Romain Vuillemin, Fanou Torracinta, Sébastien Giniaux) ont revisité le répertoire de Django Reinhardt entourés d’un quatuor à cordes classiques. Un concert très apprécié du public qui a valu aux musiciens de longs applaudissements. Comme ils l’ont d’ailleurs précisé à la fin du concert, l’album “Génération Django” créé par Edouard Pennes sortia le 25 août.

A 21h15, le Théâtre de Verdure a accueilli le chanteur Kurt Elling, venu présenter son nouveau projet musical : “SuperBlue”, avec le producteur-guitariste Charlie Hunter. Visiblement très heureux d’être là, le chanteur charismatique a enchaîné les titres de son nouvel album aux sonorités grooves tandis que du côté de la scène Masséna le groupe britannique Ezra Collective, remplaçant presque à la dernière minute Omah Lay dans l’impossibilité de se rendre en France, faisait danser le public avec une musique mêlant hip-hop, afrobeat et rap.

La soirée s’est terminée avec le pianiste légendaire Herbie Hancock sur la scène Masséna et avec Gogo Penguin au Théâtre de Verdure. Au Nice Jazz Festival, il faut savoir faire des choix et cela entraîne parfois bien des frustrations. Jeudi soir, nous avons donc décidé de rester au Théâtre de Verdure avec le groupe britannique Go Go Penguin. Il nous a embarqués dans son univers envoûtant, onirique, cinématographique et plein d’émotions. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le voyage auquel le groupe nous a conviés avec son nouvel album paru en avril dernier, “Everything is Going to Be Ok”. Une belle découverte pour certains et un immense plaisir pour ceux qui connaissaient déjà Gogo Penguin. A la fin, les spectateurs étaient nombreux à attendre le trio venu de Manchester pour acheter leur album et le leur faire dédicacer.