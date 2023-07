Premier jour d’école – Ed. Gründ

Premier jour d’école est un grand et bel album jeunesse, d’Esther van den Berg, paru aux éditions Gründ, en juin 2023. Un récit plein de tendresse, qui vient rassurer les jeunes lecteurs, en rappelant les différentes étapes d’une journée à l’école maternelle.

C’est le premier jour d’école de Robin, un petit rouge-gorge. Mais ce n’est pas sûr qu’il ait envie d’y aller… D’ailleurs, Robin s’écrie qu’il ne veut pas aller à l’école ! Mais sa maman fait la sourde oreille et ne s’arrête qu’une fois arrivée devant la maîtresse ! Robin soupire, mais veut bien faire l’effort de regarder d’abord… Le petit rouge-gorge accroche son cartable dans le couloir. Sa maman lui fait un tendre baiser sur le front. La maîtresse l’accueille et le prend pas la main pour lui montrer sa classe. Robin dit au revoir à sa maman et lui fait promettre de revenir vite le chercher.

Robin va découvrir plein de choses durant cette première journée d’école. La classe, les camarades, les expériences de chacun, les jeux, la récréation, le goûter, le pot, les activités… Une journée riche durant laquelle les enfants n’ont pas le temps de s’ennuyer et de penser aux mamans et papas. Ainsi, le récit est plutôt bien rythmé, avec des répétitions qui offrent une dynamique plaisante, qui saura plaire aux jeunes lecteurs. L’histoire est tendre et amusante, permettant d’appréhender ce premier jour d’école, cette découverte de l’inconnu, une grande étape pour les enfants. Le récit est rassurant, présentant une journée typique à l’école maternelle. L’univers animalier reste plaisant pour les enfants, tout comme l’album à tourner, pour certaines scènes. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait fluide et fin, de belles couleurs et un univers graphique fabuleux, détaillé et expressif.

Premier jour d’école est un grand et bel album, plein de tendresse, des éditions Gründ. Un livre qui vient présenter le premier jour d’école d’un petit rouge-gorge, qui ne veut pas y aller, mais qui va découvrir, avec ses camarades, une journée remplie de découvertes et de jeux.

