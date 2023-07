Les grands maîtres de la Renaissance est un ouvrage de Gérard Denizeau, paru aux éditions Larousse, en juillet 2023. Un livre documentaire qui vient présenter plus de 70 œuvres des plus grands maîtres de la Renaissance italienne décryptées et reproduites en grand format.

C’est avec un sommaire assez complet, sobre et efficace, que débute l’ouvrage. Des informations générales sur le courant, les nouvelles dynamiques artistiques, le cadre chronologique et les femmes sont à retrouver, avant de présenter les artistes. Ainsi, la deuxième grande partie propose de découvrir les artistes et une partie de leurs œuvres. Le renouveau des arts européens prend sa source en Italie. Il annonce une grande période de rénovation culturelle dans l’Europe des XVème et XVIème siècles. Les domaines des idées, de la littérature, des arts et des sciences, mais aussi les domaines de l’économie et du social se voient bousculer et évoluer, créant une onde de choc dans les sphères du religieux et du politique.

Le livre est riche et intéressant, proposant un album illustré qui vient démontrer à quel point les artistes de la Renaissance ont radicalement modernisé l’art occidental. Un héritage pictural, architectural et culturel aussi riche qu’inégalable. Cet héritage se trouve décrypté à travers plus de 70 œuvres des plus grands maîtres de la Renaissance. Les artistes sont présentés, avec leurs débuts, leurs histoires, leurs inspirations, tout comme quelques-unes de leurs plus grandes œuvres. Les paragraphes sont nombreux, clairs et instructifs, très agréables à découvrir, pour mieux comprendre ce mouvement artistique. Les représentations des peintures restent également nombreuses, permettant de relier plus facilement des œuvres à un artiste.

Les grands maîtres de la Renaissance est un bel ouvrage, un documentaire très complet, des éditions Larousse. Un album riche et illustré qui revient sur ce mouvement culturel, entre artistes et œuvres, qui a modernisé l’art occidental…

