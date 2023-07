Les p’tites poules – Les jeux de cartes

Les p’tites poules, série originale de Christian Jolibois et Christian Heinrich, sont à retrouver dans un coffret qui propose 4 jeux en 1 ! Une petite boîte, parue aux éditions Les livres du Dragon d’Or, en mai 2023, qui propose quatre jeux de cartes revisités et personnalisés à l’univers de la licence.

La petite boîte se ferme avec un rabat aimanté. Elle se compose de 48 cartes à jouer et de 2 cartes avec les règles de jeux. Quatre jeux différents sont proposés, Retour au poulailler, La mémoire époustouflante, Cocorico ! et La poule impolie. Les jeux suggérés peuvent se jouer à partir de 4 ans, pour des parties entre 2 à 4 joueurs. Des mini-jeux qui trouvent les règles et les buts, sur des cartes, en recto-verso. Toutes les cartes ou presque sont nécessaires suivant les jeux, les parties restent assez rapides et simples, pour les enfants.

L’univers présenté est plaisant et amusant. Il plaira aux enfants qui vont rapidement prendre possession de la boîte et de ses quatre jeux. Les jeux sont variés, proposant de travailler la mémoire, la rapidité, la complicité, la stratégie, ou tout simplement la chance ! Les règles des jeux restent bien définies et faciles à comprendre, pour les enfants. Les cartes sont assez grandes, facilement à prendre en main, pour les jeunes joueurs. Les différents jeux permettent de varier les plaisirs, de faire plaisir à tout le monde. La boîte, de petite taille, se rangera facilement dans un sac à dos, pour le week-end, une soirée ou encore les vacances.

Les p’tits poules sont à retrouver dans une boîte de jeux de cartes, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un concept inédit, avec cette boîte pratique qui renferme quatre jeux de cartes amusants, revisités et personnalisés à l’univers de la licence.

