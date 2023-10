Vaux-le-Vicomte est depuis toujours un lieu d’inspiration et de création. Pour perpétuer cette tradition, le décor de Noël de la Salle des Buffets sera cette année signé par notre invitée d’honneur, la célèbre créatrice et directrice artistique Chantal Thomass. Pour l’occasion, elle a imaginé une fantaisie XVIIe, un bal de

Noël « revu et corrigé » autour d’un buffet d’abondance de mets gourmands et de l’omniprésence du végétal. Une mise en scène réunissant objets et éléments décoratifs, certains confiés, d’autres personnels et les archives des collections mode de la créatrice.