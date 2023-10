Jeux vidéo : qui sont les gamers de 2023 ?

Les gamers de 2023 sont un public diversifié, tant en termes d’âge, de sexe, de nationalité que de revenus. Selon une étude de Newzoo, en 2023, il y aura 3,3 milliards de joueurs dans le monde, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à 2022.

Statistiques et démographie

Les gamers de 2023 sont également plus diversifiés en termes de genres de jeux qu’ils apprécient. En plus des jeux traditionnels comme les jeux de tir, les jeux de rôle et les jeux de stratégie, les gamers s’intéressent désormais à une grande variété de genres, notamment les jeux de sport, les jeux de puzzle, les jeux de musique et les jeux de réalité virtuelle.

Selon une étude de Statista, en 2023, les gamers sont majoritairement des hommes (56 %), mais la part des femmes augmente progressivement. Les joueurs les plus âgés sont les baby-boomers (41 %), mais la génération Z (25 %) est en pleine croissance.

En termes d’âge, la majorité des gamers ont entre 18 et 34 ans, mais le nombre de joueurs âgés de plus de 35 ans est en croissance.

En termes de sexe, la proportion de femmes joueuses est en augmentation, mais elles ne représentent toujours que 40 % du marché mondial.

En termes de nationalité, les joueurs sont répartis dans le monde entier, mais les principaux marchés sont l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

En termes de revenus, les gamers sont issus de tous les milieux sociaux. Cependant, les joueurs les plus passionnés sont souvent ceux qui ont un revenu plus élevé.

Le marché du gaming

Le marché du gaming en 2023 est en pleine croissance, et devrait atteindre 203,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à 2022. Cette croissance est portée par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation du nombre de joueurs dans le monde, la popularité croissante des jeux mobiles, et l’arrivée de nouvelles technologies, telles que la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle.

Segmentation du marché

Ce marché est segmenté en trois principaux segments :

Les jeux sur consoles : ce segment représente la plus grande part du marché, avec des revenus estimés à 83,5 milliards de dollars en 2023.

ce segment représente la plus grande part du marché, avec des revenus estimés à 83,5 milliards de dollars en 2023. Les jeux sur PC : il représente environ 40 % du marché, avec des revenus estimés à 62,3 milliards de dollars en 2023.

il représente environ 40 % du marché, avec des revenus estimés à 62,3 milliards de dollars en 2023. Les jeux sur mobile : le mobile représente environ 20 % du marché, avec des revenus estimés à 57,3 milliards de dollars en 2023.

Il faut noter aussi l’émergence des jeux d’argent (dont les paris en ligne, par exemple) dans la segmentation, une forte croissance du jeu en ligne est à noter en 2023.

Les principaux marchés

La Chine est le marché des jeux vidéo le plus important du monde, avec des revenus estimés à 64,6 milliards de dollars en 2023. Les États-Unis et le Japon sont les deuxième et troisième marché les plus importants, avec des revenus estimés à 39,2 milliards de dollars et 24,4 milliards de dollars, respectivement.

Les tendances

Les principales tendances du marché du gaming en 2023 sont les suivantess :

L’augmentation du nombre de joueurs : la population mondiale des joueurs devrait atteindre 3,2 milliards en 2023, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2022.

: la population mondiale des joueurs devrait atteindre 3,2 milliards en 2023, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2022. La popularité croissante des jeux mobiles : les jeux mobiles représentent désormais la principale source de revenus pour l’industrie du jeu vidéo.

: les jeux mobiles représentent désormais la principale source de revenus pour l’industrie du jeu vidéo. L’arrivée de nouvelles technologies : la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle devraient offrir de nouvelles expériences de jeu encore plus immersives.

Pourquoi jouer aux jeux vidéo ?

Les motivations pour jouer aux jeux vidéo sont multiples et variées. Elles peuvent être intrinsèques, c’est-à-dire liées au joueur lui-même, ou extrinsèques, c’est-à-dire liées à l’environnement extérieur.

Motivations intrinsèques

Les motivations intrinsèques sont celles qui sont liées au joueur lui-même. Elles sont généralement liées au plaisir, à l’accomplissement, à la découverte, ou à l’évasion.

Le plaisir est la motivation la plus courante pour jouer aux jeux vidéo. Les joueurs apprécient simplement le fait de jouer, de relever des défis, et de vivre des aventures.

L’accomplissement est une autre motivation importante. Les joueurs sont motivés par le fait de progresser dans le jeu, d’apprendre de nouvelles choses, et de maîtriser des compétences.

La découverte est une motivation qui est de plus en plus importante. Les joueurs sont attirés par les jeux qui leur proposent de nouvelles expériences, de nouveaux mondes à explorer, et de nouvelles histoires à découvrir.

L’évasion est une motivation qui est souvent liée au stress ou à l’ennui. Les joueurs utilisent les jeux vidéo pour se détendre, se divertir, et oublier leur quotidien.

Motivations extrinsèques

Les motivations extrinsèques sont celles qui sont liées à l’environnement extérieur. Elles peuvent être liées à la compétition, à la socialisation, ou à l’apprentissage.