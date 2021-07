Noel Gallagher’s High Flying Birds “Back the Way We Came, Vol. 1 (2011 – 2021) »: le premier best of de Noel Gallagher !

Supervisé par Noel Gallagher, ce best of résume en 30 titres la carrière solo de l’ex-fondateur d’Oasis. Du premier Noel Gallagher’s High Flying Birds (2011) à Who Built the Moon? (2017) en passant par Chasing Yesterday (2015), ce concentré des trois albums constituent le fruit de son travail certainement le plus intéressant depuis (What’s The Story) Morning Glory ?.

L’époque Oasis semble belle et bien révolue, Noel Gallagher n’ayant à ce jour toujours aucune intention de donner suite à l’histoire. Reste donc aux fans de suivre les projets parallèles des deux frères ennemis. Si Liam Gallagher continue lui l’histoire où Oasis l’avait laissé, Noel a sorti de son coté trois projets pop beaucoup plus ambitieux.

Si sur ce best of, les deux premiers albums sont bien représentés, seuls deux titres du dernier album figurent ici, les autres étant des EP sortis en 2019 et 2020, le tout augmenté deux nouvelles chansons. L’édition Deluxe inclue 12 instrumentaux, des versions alternatives et des remixes. Dès le premier « Everybody’s on the Run » la batterie, la basse et les guitares rugissent dans un halo de cordes symphoniques tandis que la voix de Noel étire les mots comme à la grande époque. D’ailleurs les quatre morceaux issus du premier album éponyme « Noel Gallagher’s High Flying Birds » s’inscrivent dans droite lignée d’Oasis. Orchestrée de manière somptueuse, l’ouverture de « Everybody’s On The Run » est suivie de « The Death Of You And Me” un remake en forme de clin d’œil appuyé à “The Importance Of Being Idle” sorti sur ‘Don’t Believe the Truth’ (2005). On adhère vraiment aux refrains énergiques de «AKA… What a Life! » et au riff électrique de la ballade folk « If I Had A Gun… » deux des meilleurs morceaux de ce premier album.

Issus du second album “Chasing Yesterday”, les 5 titres suivants produits par Noel Gallagher sont vraiment excellents. On est pris comme hypnotisé face aux mélodies tubesques « In the Heat of the Moment », « Riverman » , aux divagations psychédéliques de « Lock All The Doors », « The Dying Of The Light » à la rythmique triomphante de «Ballad of the Mighty I ». Sur « Black Star Dancing » ,« This The Place » les deux titres issus du troisième album “Who Built the Moon?”, on retrouve les ambiances electro kaléidoscopiques et disco que Noel Gallagher affectionne aujourd’hui, sublimés par des synthés 70’s, des basses batteries funky. Les sessions d’enregistrements de Who Built the Moon ? avaient été réalisés sous l’oreille avisée de David Holmes et cela s’entend sur le magistral « Blue Moon Rising » ou l’envoûtant « It’s A Beautiful World », un titre hybride entre pop et musique électronique avec en fond sonore la voix de Charlotte Marionneau.

Les EP sortis en single sont également bien représentés avec « A Dream Is All You Need To Get B » une ballade pop romantique parfumée de rythmiques latines, dans la lignée de The Smith et avec « This Is The Place » un titre electro pop qui pétille de synthés 80’s, de voix féminines, le tout boosté par une belle énergie rythmique. Coup de cœur aussi pour cette version de « Dead In the Water » enregistrée lors d’une session radio, une version juste piano guitare voix, d’une beauté absolument saisissante.

Des deux chansons inédites, “We’re On Our Way” est la plus forte. C’est l’un des grands hymnes pop comme Noel Gallagher sait les écrire. “Flying On The Ground” ne restera peut être pas dans les annales mais voila une chanson enjouée enrobée d’une belle orchestration de cordes. Ce best-of nous rappelle que Noel Gallagher est l’un des auteur-compositeur les plus marquants de ces 30 dernières, un musicien qui a su imprimer sa touche personnelle, son style universel et fédérateur sur plusieurs générations. On adore.

Jean-Christophe Mary

Back the Way We Came, Vol. 1 (2011 – 2021)

1-Everybody’s on the Run

2-The Death of You and Me

3-AKA… What a Life!

4-If I Had a Gun

5-In the Heat of the Moment

6-Riverman

7-Lock All the Doors

8-The Dying of the Light

9-Ballad of the Mighty I

10-We’re on Our Way Now

11-Black Star Dancing

12-Holy Mountain

13-A Dream Is All I Need to Get By

14-This Is the Place

15-It’s a Beautiful World

16-Blue Moon Rising

17-Dead in the Water

18-Flying On the Ground

19-It’s a Beautiful World (Instrumental)

20-If I Had a Gun… (Acoustic Version)

21-Black Star Dancing (Skeleton Key Remix)

22-Black Star Dancing (12″ Mix Instrumental)

23-The Man Who Built the Moon (Acoustic Version)

24-International Magic (Demo) (Unreleased)

25-Blue Moon Rising (Sons of the Desert Remix)

26-The Dying of the Light (Acoustic Version)

27-This Is the Place (Skeleton Key Remix)

28-This Is the Place (Instrumental)

(inédit)

29-Black Star Dancing (The Reflex Revision)

30-Be Careful What You Wish For (Instrumental)

(inédit)