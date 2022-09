Au Cameroun, pour se rendre à l’aéroport de Nsimalen, les véhicules ne sont pas toujours disponibles. Pour ceux qui le sont, il arrive qu’ils n’aient pas assez d’espace pour transporter les bagages et les membres de la famille ou encore, ils ne sont pas assez confortables. Grâce à Nsimalen Taxi Airport, ce problème est résolu. Il s’agit d’un service qui vous offre des taxis course pour l’aéroport de Nsimalen disponibles à toute heure et de n’importe quel quartier de la ville de Yaoundé.

Comment contacter Nsimalen Taxi Airport ?

Le service NTA (Nsimalen Taxi Airport) fonctionne sur réservation et a un prix standard de 15 000 FCFA pour la course. Pour bénéficier d’une voiture qui vous conduira de Nsimalen pour un quartier de la ville de Yaoundé ou à l’inverse qui vous permettra de vous rendre à l’aéroport de Nsimalen, il vous suffit de réserver un Taxi course aéroport de Yaoundé Nsimalen.

Depuis leur site web, NTA vous offre également la possibilité de payer le trajet aller-retour au prix de 22 000 FCFA au lieu de 30 000 FCFA. Idéal pour ceux qui se font accompagner par leurs proches à l’aéroport. Le paiement ne se fait pas qu’avec la devise locale, vous pouvez aisément régler votre facture en euro ou en dollars. NTA met à votre disposition des chauffeurs professionnels et expérimentés qui possèdent une certification afin de garantir votre sécurité. Les voitures de NTA sont spacieuses, climatisées et peuvent même jouer la PlayList qui vous fait plaisir durant le trajet.

Les prochains services de Nsimalen Taxi Airport

NTA prévoit comme complément de ses services de mettre sur pied une application. Elle vous permettra de réserver votre taxi course plus facilement et de n’importe où dans le monde. Pour un confort optimal, NTA prévoit aussi de mettre en service des voitures VIP de la gamme Toyata proace. Faites confiance à Nsimalen Taxi Airport dès aujourd’hui, vous ne le regretterez pas.