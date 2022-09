URBEX 100 lieux à couper le souffle aux Edts Larousse

Partagez





URBEX 100 lieux à couper le souffle – Connaissez-vous l’URBEX ? Néologisme de l’anglais urban exploration, est une pratique consistant à visiter des lieux construits et abandonnés par l’homme. Souvent émouvante, toujours aventureuse, l’Urbex rencontre de plus en plus d’adeptes en quête de sensations.

Eloi Rousseau est professeur d’histoire-géographie en lycée, titulaire d’un DEA d’histoire moderne, et expert en histoire de l’art agréé par le ministère de la Culture. Il a publié plusieurs ouvrages aux éditions Palette, dont notamment 50 personnages en quête d’artistes. Son livre “100 lieux URBEX à couper le souffle” est une pépite de lieux emblématiques livrés à la nature. Chaque page illustrée raconte une histoire, grande ou petite, et vous donne même un petit tuyau pour “vous y rendre”…

Orphelinats, églises, usines désaffectées, parcs d’attractions, hôpitaux, cimetières… Partout dans le monde, des sites abandonnés, rongés par la végétation, repris par les street artistes, redécouverts par les explorateurs urbains…

Ce livre propose 100 aventures à la découverte de ces endroits étonnants où le temps semble s’être arrêté… Alors prêts pour la visite ? Suivez le guide !

Format : 238 x 288 mm