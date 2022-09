L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling est un album de Vanessa Simon-Catelin et François Soutif, paru aux éditions Kaléidoscope, en août 2022. Un grand livre publié en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, qui offre une belle aventure à découvrir.

Le professeur Schmetterling ne sort plus de chez lui depuis bien longtemps. Il ne dépasse plus le bout de son allée, et vit tout seul, avec ses livres, ses petites bestioles et son oiseau parleur. Un bel oiseau, rapporté des îles de Grand Blabla, lors de sa première expédition. Le professeur transpire à grosses gouttes, depuis quelques semaines, car ses recherches n’avancent plus. D’habitude rien ne résiste au professeur, mais là, rien n’y fait… Tout le monde parle du Levana mysteriosa, un fameux papillon, mais personne ne l’a vu depuis une éternité. Certains scientifiques et savants pensent même que le fameux papillon a disparu !

Le récit est entrainant, les jeunes lecteurs suivent rapidement ce professeur, dans une nouvelle expédition, pour partir à la recherche d’un fabuleux papillon. Un long voyage, qui va le mener, lui et son drôle d’oiseau, à travers le monde, découvrir de nombreuses contrées. L’aventure est au rendez-vous, comme l’excitation de découvrir quelque chose de fabuleux et d’extraordinaire, tout en sensibilisant les enfants sur les espèces en voie de disparition, d’extinction. Le texte est rythmé, plaisant à lire, avec quelques rebondissements, ainsi qu’un brin d’humour. Le grand album dévoile aussi de grandes et belles illustrations, pleines de détails à découvrir. Le trait est élancé, fin et puissant à la fois, l’univers est dynamique, fluide et beau. Le livre se finit avec un cherche et trouve amusant et ludique.

L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling est un grand et bel album, des éditions Kaléidoscope. Une grande aventure pour un vieux professeur qui espère trouver et prouver que le fameux papillon Levana mysteriosa existe bien et n’a pas disparu…

