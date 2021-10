Ouagadougou pressé – Une bande dessinée Sarbacane

Ouagadougou pressé est une bande dessinée de Roukiata Ouedraogo et Aude Massot, parue aux éditions Sarbacane, en octobre 2021. Un récit complet qui présente avec humour, la vie de Roukiata, jeune femme originaire du Burkina Faso qui vit à Paris.

Elle est née à Fada N’Gourma, au Burkina Faso. Lorsqu’elle était encore une enfant qui s’amusait à faire une poupée de tresse, elle voyait tous les jours un fou passé devant la cour. L’homme portait toujours sur son dos un tas de sacs. On racontait qu’il était l’ancien chauffeur de la ligne de bus Fada-Ouaga et Ouaga-Fada. Il aurait perdu la raison, lorsqu’il a perdu son travail… Depuis, il se prenait pour le bus et faisait le trajet à pied. Un jour, alors qu’il passait devant la cour, Roukiata lui demanda son nom et où il allait. L’homme répondit seulement « Ouagadougou pressé, tout en s’enfuyant et en courant. Elle se fit rapidement reprendre par sa mère qui lui demanda de laisser tranquille Ouagadougou pressé ! Petit Modèle, car c’est son surnom, rentrait les bras baissés… Dans le quartier Château Rouge, à Paris, la jeune fille est devenue une jeune femme.

Roukiata se prépare à rentrer chez elle au Burkina Faso. Dans le quartier, tout le monde apprend rapidement la nouvelle et tout le monde lui demande de ramener un petit quelque chose au pays, pour les familles… Petit Modèle s’amuse et s’imagine son retour au pays, entre sa nouvelle coiffure, les robes qu’elle va porter… Des souvenirs vont aussi rythmer la lecture de cette bande dessinée qui dépeint une ambiance amusante et amusée de petites choses qui font son quotidien. C’est avec un regard subtil et un peu moqueur que l’autrice présente sa culture, les mœurs et autres petites choses qui la démarquent des blancs qu’elle côtoie à Paris, avec leurs expressions bien étranges ! Le récit est plaisant, chaleureux, dépaysant, présentant une ambiance sympathique, tout en s’amusant de certaines traditions ou façons de vivre, un bel équilibre entre humour et critique. Le dessin est coloré et expressif, avec un trait assez simple et efficace.

Ouagadougou pressé est un album surprenant, des éditions Sarbacane, qui présente la vie de l’autrice à travers ses préparatifs pour son voyage retour au Burkina Faso, son enfance, son imagination, qui vont présenter ses origines et sa culture, avec un humour franc.