OléMains ! Le jeu déclencheur de fous rires

OléMains est à la base un jeu sur appli, qui est aujourd’hui devenu un jeu de société, pour le bonheur de tous ! Un jeu familial, fun et simple, drôle et multigénérationnel, dans lequel il va falloir deviner ou faire deviner des mots de différents thèmes et de différentes manières.

Le jeu est devenu physique, avec une boîte de jeu de société, pour s'adapter à tous. Un jeu de plateau, dans lequel on retrouve un plateau, neuf pions, ainsi que plus de 500 cartes. Le principe du jeu est très simple, il faut faire deviner des mots.

Le jeu est familial, pour les enfants à partir de 14 ans, d’une durée de vingt minutes environ. Il se joue à partir de quatre joueurs et jusqu’à seize, en équipe. Une fois le plateau et les cartes mis en place, l’application est nécessaire, pour pouvoir mettre le chronomètre, mais également les petits bruitages qui perturberont les joueurs, pour des moments amusants à venir. Il va falloir faire deviner en une minute chrono, le plus de mots possible sur un thème précis, en se servant des cartes.

Il y a d’un côté, dans chacune des équipes, un joueur qui doit deviner les mots et mettre une carte sur son front, et de l’autre, le ou les joueurs de la même équipe qui vont devoir faire deviner le mot, sur la carte. Pour cela, il va falloir mimer, chanter, parler, imiter, bruiter, fredonner, sur neuf thèmes différents répartis en trois catégories. Des cartes gages, à placer au milieu du plateau de jeu viennent corser les épreuves ou apporter des points bonus ! Ces gages sont délirants, apportant une dynamique folle au jeu, qui peuvent parfois devenir absurdes, mais tellement hilarants. Ainsi les fous rires en famille ou entre amis sont garantis ! Un code couleurs permet de se retrouver facilement, pour attribuer les bons gages aux bons défis.

