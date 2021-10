Science Expériences : nouveau lieu immersif entre Parc et Musée – Paris

Via une technique de vidéo mapping immersive, la salle volcan laissera les visiteurs ébahis. Unique et interactive, elle les transporte dans les entrailles de la Terre, jusqu’à son noyau, avant de les faire rejaillir lors d’une éruption volcanique. Cette technologie de pointe leur permet de s’amuser à faire bouger le décor en se déplaçant dans la pièce.

• SALLE CORPS HUMAIN : UNE MULTITUDE DE DÉCOUVERTES ÉTONNANTES

Pour la première fois, les visiteurs pourront se comparer à Robert Wadlow, l’homme le plus grand de tous les temps (2,72 mètres) et découvrir tous les secrets du corps humain par le biais de dispositifs audios. L’œuvre de Carnovsky (Francesco Rugi et Silvia Quintanilla) met en lumière les os, les muscles et le système nerveux du corps humain via le prisme de trois couleurs (rouge – vert – bleu).

Petit plus : un message humaniste scénarisé et l’occasion d’apprendre que l’espèce humaine est homogène à environ 99,9%.

• SALLE NATURE : L’EXTRAORDINAIRE POUVOIR DES PLANTES

Dans un décor verdoyant et enchanté, c’est par le jeu : une roue de la fortune et un quizz interactif, que le public accède aux contenus et découvre tout sur le pouvoir extraordinaire des plantes et des fleurs exceptionnelles.