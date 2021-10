Cinémed 2021 s’ouvre sur un scandale d’État à Montpellier

Partagez





Qui l’aurait cru ? La 43ème édition du festival de cinéma, baptisé “Cinémed”, ouvre la fête des cinéphiles, par l’oeil de Thierry de Peretti et son long métrage Enquête sur un scandale d’État !

“C’est surtout une fiction” martèle le réalisateur lors de sa “confrontation” avec la presse. Le film est avant tout un long métrage de cinéma avec un Roschdy Zem, qui joue le “boss”, un infiltré qui ne veut pas perdre la mise. Vincent Lindon en “super flic” des grands réseaux du banditisme de la drogue, est bien dans son costume de policier, secondé par Pio Marmaï et Valeria Bruni…À la base de cette histoire : des faits réels !

Thierry de Peretti tourne comme un docu-fiction, mais apporte son regard sur le journalisme d’investigation “Nous avons observé des comités rédactionnels, comme au Monde ou à Libé, mon intention n’est pas de faire des révélations sur une affaire en cours, mais plutôt de procurer aux spectateurs une immersion dans le milieu des journalistes de terrain” raconte le réalisateur au sujet de son film.

Le Synopsis : Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups au passé sulfureux, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, médiatique patron des stups, haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux recoins les plus sombres de la République.

Les personnages existent, même si les procès n’ont pas encore tous eu lieu !

Le film est tiré du livre “L’Infiltré” et du travail d’Emmanuel Fansten, journaliste à “Libération”. L’histoire prend aussi ses libertés, car Sofiane Hambli truand notoire, n’est pas représenté dans le scénario de Thierry de Peretti. Le patron de l’office des stups de l’époque est François Thierry (le procès pourrait avoir lieu en 2022).

Thierry de Peretti…

Metteur en scène, Réalisateur et Acteur, Thierry de Peretti est né à Ajaccio.

Au théâtre, il a été lauréat de La Villa Médicis Hors-les-Murs et a obtenu le Prix de la révélation du syndicat national de la Critique en 2001 pour Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès. Il a récemment mis en scène Les Larmes Amères de Petra Von Kant de R.W. Fassbinder au Théâtre de l’Oeuvre.

Il est acteur notamment dans les films Le Silence d’Orso Miret, Yves Saint-Laurent de Bertrand Bonello et Ceux qui m’aiment prendront le train de Patrice Chéreau. Au cinéma, après deux courts métrages, Le Jour de ma mort et Sleepwalkers, il réalise Les Apaches – sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2013 -, Une Vie Violente – sélectionné à la Semaine de la Critique de Cannes en 2017 – et Enquête sur un Scandale d’Etat – sélectionné en compétition au festival de San Sebastián en 2021.

2021 – ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ETAT – Thierry de Peretti – Réalisateur, scénariste

2018 – LUTTE JEUNESSE (CM) – Thierry de Peretti – Réalisateur, scénariste

2017 – UNE VIE VIOLENTE – Thierry de Peretti – Réalisateur, scénariste

2013 – LES APACHES – Thierry de Peretti – Réalisateur, scénariste

2011 – SLEEPWALKERS (CM) – Thierry de Peretti

Le film sort le 9 février 2022…

Notre impression : Pour un sujet d’ouverture, le sujet est bien choisi. On parle de corruption et du trafic de drogue. Pour la première fois au cinéma, le thème n’est pas à charge : Qui payera la facture ? Le réalisateur n’offre pas une réponse clairvoyante “La justice enquête encore sur ces transactions” révèle Thierry de Peretti. Bravo pour l’audace du sujet, de l’angle du film, on s’est régalé à l’avant-première très applaudie à Montpellier.

Plus d’infos sur le festival http://www.cinemed.tm.fr

Eric Fontaine à Montpellier