10 jours pour changer – Arrêter le sucre

La collection des éditions Nathan, 10 jours pour changer se complète avec le titre Arrêter le sucre, paru en septembre 2021. Un livre pour tout comprendre et changer durablement ses habitudes alimentaires afin d’aller vers une vie plus saine, simple, écologique, épanouissante…

Le livre souple débute par un sommaire simple qui présente toutes les actions à mener, pour changer les habitudes, vider les placards et arrêter le sucre. Ensuite, une introduction explique que nous avons une attache émotionnelle et physiologique au goût sucré. L’être humain est programmé pour l’aimer, car il est avant tout le fuel n°1 de notre corps, car présent dans les aliments, le glucose est distribué à nos cellules grâce à l’insuline, une hormone qui le transforme en énergie. Deuxièmement, in utero, le goût du liquide amniotique est légèrement sucré, tout comme le lait maternel ou maternisé (qui l’est encore plus).

Ainsi de suite, les explications de notre attache émotionnelle au sucre sont détaillées, pour mieux comprendre notre alimentation qui a évolué et changé au fil du temps. Aujourd’hui le sucre est devenu un problème, une addiction. Mais la bonne nouvelle, c’est que nous pouvons agir, et le livre vient aider en cela… Après quelques rappels, découvertes, astuces, bons réflexes à adopter, idées recettes et bien d’autres choses encore, des défis sont à relever pour se sentir libéré, par la suite, en 10 jours ! Le premier défi va être d’apprendre à décoder les étiquettes des produits alimentaires… L’ouvrage est bien détaillé, avec des infos, des tableaux, des idées, des techniques, pour pouvoir réussir au mieux tous ces défis et réussir à changer ses habitudes et arrêter le sucre. Des conseils pour décrocher du sucre, retrouver une alimentation saine et se sentir mieux dans sa peau et son corps, sont donc à retrouver, de manière ludique.

Arrêter le sucre est un titre de la collection 10 jours pour changer, des éditions Nathan, qui est petit mais riche et intéressant à découvrir et à suivre, pour réussir 10 défis, afin de mieux consommer, prendre soin de sa santé, redécouvrir des saveurs, adopter de bons réflexes, vivre mieux…