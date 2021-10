Les Festives : Festival du spectacle vivant au féminin à Marseille

Créé et porté par l’association Eclosion 13 depuis 2015, Les Festives met à l’honneur les femmes dans le spectacle vivant en région sud. Cette année, le festival se tiendra les 12 et 13 novembre 2021 au Rouge Belle de Mai à Marseille. Cette association incontournable dans la région a pour but principal de sensibiliser à l’égalité femmes/hommes dans le spectacle vivant, notamment avec l’organisation de ce Festival très attendu chaque année.

Le programme :

Vendredi 12/11/2021 :

14h : 2 représentations du spectacle pour jeune public : « Ma Grand-Mère s’appelle Bœuf… », pour les écoles du quartier

18h : Ouverture du festival et vernissage de 2 expositions

Peinture : Céline Hachbé – Photo : Sabine TOSTAIN

19h : Théâtre par la Bretzel Cie – ‘Olympe de Gouges – De l’intérêt d’ouvrir sa gueule…ou pas!’ Conférence historico-décalée

20h 15 : Repas

21h : Concert jazz – Cécile ANDRÉE

22h30 : Concert pop électro – Marilyne MAILLOT

Samedi 13/11/2021 :

15h : Ouverture au public – Déambulation sur le quartier par la Compagnie La Rumeur (piano roulant et chant)

16h : Spectacle pour jeune public – « Ma Grand-Mère s’appelle Bœuf… », pour les familles

17h30 : Goûter

18h : Théâtre par Marisoa Ramonja – ‘Utérus Cactus’

19h : Concert de musique corse par Clémentine Coppolani

20h30 : Repas

21h : Concert de musique orientale par Syna Awel

22h30 : Concert afro-électro avec Germaine & Bella

Les Festives de l’association Eclosion 13, une programmation éclectique et plurielle, des artistes talentueux à la voix qui porte, une ambiance chaleureuse dont nous avons cruellement besoin… Participation libre, entrée gratuite, n’hésitez pas à réserver votre week-end, bons spectacles…

Le Rouge Belle de Mai : 47 Rue Fortuné Jourdan 13003 Marseille