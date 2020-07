Parents, comment bien préparer ses vacances d’été

Les vacances scolaires d’été peuvent sembler très longues, tant pour les parents que pour les enfants ! Même si vous aimez avoir vos enfants à la maison pendant les vacances d’été, huit semaines sans routine et sans structure peuvent sembler une perspective décourageante pour de nombreux parents.

Si vous êtes un parent qui travaille, trouver une garderie pour couvrir les vacances scolaires est un défi en soi, et cela avant même que les vacances ne commencent ! Renseignez-vous sur les possibilités qui existent dans votre commune ou aux alentours. De nombreuses associations et centres sportifs organisent des clubs de vacances ou des activités pendant les vacances scolaires, ce qui peut vraiment aider les parents qui tentent de jongler avec leurs congés.

Planifier à l’avance peut faire une réelle différence

Plutôt que de voir les vacances d’été comme cette grande montagne de temps devant vous, essayez de la décomposer en plus petits morceaux, pour la rendre plus facile à gérer et moins écrasante. Considérez chaque semaine comme une période différente et réfléchissez à la façon dont vous aimeriez la passer.

Au début des vacances, les enfants et les adolescents ont souvent besoin d’un peu de repos bien mérité pour les aider à se remettre et à se sentir frais et dispos après le deuxième semestre très chargé. Essayez de ne pas surcharger les premiers jours, et laissez à vos enfants le temps de se détendre, de s’allonger et de se reposer s’ils en ont besoin.

Une fois que tout le monde est bien reposé, vous voudrez peut-être commencer à penser à mettre en place une certaine structure. Il ne s’agit pas nécessairement d’un tableau familial parfaitement planifié, mais simplement de quelques réflexions de base sur ce à quoi, en tant que famille, vous voulez que les journées ressemblent.

Vous pourriez décider de certaines règles pour les vacances, par exemple, que tout le monde se lève et s’habille avant 10 heures du matin (ou avant le déjeuner si vous avez des adolescents !) Peut-être pourriez-vous vous mettre d’accord à l’avance sur le temps d’écran autorisé ou sur la fréquence des visites des amis. Quelles que soient les décisions que vous prendrez, faites participer vos enfants au processus. Ils seront plus enclins à participer s’ils ont le sentiment que leurs opinions ont été prises en compte.

N’oubliez pas que les vacances d’été sont censées être un moment de plaisir. Laissez à vos enfants et adolescents le temps de faire les choses qu’ils aiment faire. C’est aussi une excellente occasion d’acquérir une nouvelle compétence, alors pourquoi ne pas les encourager à essayer quelque chose de nouveau pendant ces vacances ? Qu’il s’agisse d’un sport, d’une activité comme la boulangerie ou l’apprentissage de la jonglerie, laissez-les expérimenter et trouver quelque chose qu’ils aiment et avec lequel ils pourront vraiment s’engager tout au long des vacances.

Du temps pour la famille, du temps pour vous

Le temps passé en famille est un élément essentiel des vacances d’été. Si vous partez en vacances, ou si vous passez simplement du temps à la maison, prévoyez du temps pour être ensemble sans distraction. Qu’il s’agisse de jouer à un jeu, de faire un barbecue en famille ou de partir en voyage, faites-en sorte d’être ensemble et de profiter de la compagnie des autres.

Avec toute l’agitation des vacances d’été et le fait d’avoir des enfants ou des adolescents constamment à la maison, il est important que vous trouviez aussi du temps pour vous. Partagez avec votre compagnon des bracelets couple et profitez de l’occasion pour vous détendre et de vous relaxer. Peut-être pourriez-vous lire un livre pendant que vos adolescents se reposent, ou faire une promenade ou inviter un ami le soir quand les enfants sont au lit. Il est important de garder votre énergie pour les exigences de la journée et avoir un peu de temps pour vous est donc un élément clé pour survivre aux vacances.

Quoi que l’été vous réserve, n’oubliez pas qu’il est là pour être apprécié. Détendez-vous et profitez-en autant que possible, et ne vous inquiétez pas si les choses ne se passent pas comme prévu ou si la maison est un peu plus en désordre que vous ne le souhaiteriez. Après tout, c’est à cette époque que les familles se remémorent le passé et que les souvenirs se font.