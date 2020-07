Planète sans plastique – Tous avec nous !

Les éditions Gründ présentent une nouvelle collection, pour montrer aux enfants la beauté de notre Terre et aborder le sujet de la protection de la planète. Deux ouvrages sont à découvrir, notamment Planète sans plastique, paru en juin 2020, en même temps que Il y a un orang-outang dans ma chambre.

Arthur est le personnage que les jeunes lecteurs vont pouvoir suivre, pendant la lecture de l’ouvrage. Un jeune garçon qui se demande parfois en quoi sont faits les objets. Certains sont en papier, comme le livre, d’autres en bois, en métal ou encore en verre. Mais certaines choses, voir beaucoup de choses, sont faites en plastique. Rien que dans la cuisine, il semble y en avoir une multitude !

Le plastique c’est fantastique, car il en existe de toutes les formes, tailles et couleurs. Il peut être souple, dur, très grand et aussi minuscule. Si l’on regarde bien autour de soi, il y en a partout ! Mais une question est à se poser : D’où vient tout ce plastique ?

Ainsi de suite, à chaque double page, une nouvelle découverte est à faire. Les jeunes lecteurs vont découvrir progressivement le plastique, les objets en plastique, sa provenance, sa création et découverte, son omniprésence, mais aussi cette invasion jusque dans la nature, à côté de chez soi ou en plein milieu de l’océan. L’approche est ludique, assez captivante et curieuse, offrant des explications simples et claires aux enfants, afin de les sensibiliser au problème du plastique, et d’apporter des solutions pour lutter contre cette invasion polluante.

Le livre mêle habilement les différentes narrations et paroles, tout comme ce mélange, parfois, entre photographie et dessin. Le graphisme est plaisant, moderne et dynamique, apportant un visuel parlant et plaisant, pour les enfants.

Planète sans plastique est un ouvrage de Neal Layton, paru aux éditions Gründ, présentant ainsi une nouvelle collection abordant la protection de la Terre. Les jeunes lecteurs vont ainsi découvrir le plastique, sous toutes ses formes et textures, pour prendre conscience de cette invasion, qui abîme la planète…