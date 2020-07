Des gels douche pour toute la famille : Mon TOP 5 pour cet été !

Parmi les articles les plus lus sur le blog, il y a celui que j’ai consacré aux gels douche en 2015. Je ne m’attendais pas à un tel engouement, alors merci beaucoup ! Du coup, je sais de source sûre qu’il y a plus d’un aficionado du gel douche parmi nos lecteurs. Cela tombe bien, depuis quelques semaines j’ai fait de belles découvertes.

Des nouveautés pour toute la famille, à glisser dans la valise cet été.

So’Bio étic : Crème de douche NUTRITION à l’huile d’argan bio

J’ai envie de commencer par mon plus gros coup de cœur, à savoir le tout dernier de So’Bio étic : la douche crème NUTRITION à l’huile d’argan bio. Une merveille !

Si comme moi, vous aimez le côté sensoriel de l’huile d’argan, vous allez forcément apprécier cette crème de douche. En format familial de 650 ml, il va ravir toute la famille et notamment ceux qui ont une peau sèche à très sèche.

Et c’est mon cas ! Le fait que la texture s’apparente plus à une crème qu’à un gel fait toute la différence, la peau est bien plus douce. De ce fait, elle mousse peu et n’assèche pas la peau quelques heures après, grâce à l’huile d’argan qui apporte de l’hydratation.

Son odeur est douce, assez estivale aussi. Je suis une adepte de l’huile d’argan sous toutes ses formes, donc cela a été un régal pour moi. Côté composition, So’Bio étic continue de surprendre avec des produits sans sulfates, made in France, aux formules biodégradables. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque, je vous encourage à vous rendre en GMS. À la maison, nous l’utilisons depuis des années maintenant. Elle se démarque clairement dans le rayon des gels douche, de par sa modernité et la qualité de ses packagings. Les senteurs proposées sont variées : il y en a pour tous les goûts !

Je suis bio : La nouvelle marque de gels douche pétillante & engagée

Je suis bio est une nouvelle marque qui me fait de l’œil depuis sa sortie ! Elle propose des gels et crèmes de douche aux compo’ sympas également : sans sulfates et certifiées bio. J’aime son univers “green”, le fait que les packagings soient recyclés et recyclables et que les parfums (originaux) soient développés par un parfumeur français.

Et parmi les crèmes de douche que j’ai testé, celle à la fleur de cerisier et abricot est arrivée en tête. Enfin une proposition de parfum différent qui sort un peu de l’ordinaire. J’ai été surprise par la douceur de la texture. Pour le coup, on a vraiment une crème onctueuse entre les mains. Tout cela grâce aux deux ingrédients bio présents dans la recette, à savoir l’Aloe Vera et l’huile de coco.

Pour info, Je suis bio propose bien d’autres parfums : figue et vanille, miel et fleur d’oranger, coton et macadamia, cédrat et bambou, menthe et Aloe Vera. Les deux derniers étant déclinés sous forme de gel et non de crème. Ils seront donc parfaits pour ceux qui aiment des textures vivifiantes sous la douche. Les prix sont attractifs et la marque propose des formats généreux pour toute la famille.

Laino : Shampoing/Douche Gourmandises d’enfants à la mûre bio de Provence

Laino fait déjà partie de ma routine soin. Une très belle marque dont je vous parle régulièrement.

Cette fois-ci, c’est le shampoing/douche Gourmandises d’Enfants à la mûre bio que j’ai eu le plaisir de tester. Une nouveauté chez Laino qui sent bon l’été. Je l’ai testé sur moi (bébé étant encore trop petit) car la marque le conseille pour les bambins à partir de 3 ans. Je l’ai trouvé génial ! La mûre apporte un petit côté gourmand, plutôt fruité/acidulé. Cela m’a fait penser aux vacances, aux parfums de Provence.

Comme souvent, les compositions chez Laino sont excellentes : 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, sans parabène, ph neutre, sans phénoxynéthanol. Et bien sûr, ils sont sans sulfates, sans savons et sans silicones. Les packagings sont trop mignons, avec les têtes animées des fruits qui correspondent à la senteur.

L’avantage, c’est qu’il s’agit d’un 3 en 1 ; vous pourrez ainsi vous en servir pour le visage, les corps et les cheveux. De plus, Laino propose aussi un autre parfum à la pomme bio de Provence. Je l’imagine vitaminé, parfait pour l’été !

I love bio : Des gels douche & shampoings plein de pep’s Vegan



On reste dans le made in France avec cette nouvelle gamme de produits chez Léa Nature, à savoir I love bio. Elle propose des gels douche et des shampoings canons, au designs funs et colorés. C’est le genre de marque qui met de bonne humeur dès le matin sous la douche.

Côté engagement, elle fait fort : des formules clean, sans oublier les tubes recyclables hypers branchés. Côté senteurs, le choix est dingue. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Personnellement, j’ai adoré ceux que j’ai testés, à savoir : Fruit de la Passion & Coco Verte.

Oui, vous l’aurez compris, j’avais envie de soleil !

Ce sont deux gourmandises olfactives. Le Fruit de la Passion donne l’impression de croquer dans le fruit. Quant à la Coco Verte, elle surprend par l’authenticité de son parfum. On remarque de suite que les parfums sont d’origine naturelle. Les Vegan vont apprécier ! D’autres senteurs sont disponibles dans la marque I Love Bio : Douceur de Coton, Peps de Citron, Douceur de Grenade, Plaisir Vanille, Fleur de Cerisier.



Pour info, I Love Bio propose aussi une gamme de shampoings et après-shampoings, rien que cela ! J’avais envie de tester leur shampoing, parce que les formulations sont parfaites et que je m’efforce d’utiliser des produits clean, qui n’agressent pas le cuir chevelu. Encore une fois, cela a été une belle surprise. J’ai testé le SOS Cheveux Secs à l’huile de macadamia et au beurre de karité. Il fait bien son job : au bout d’un mois d’utilisation, mes cheveux sont bien plus doux et brillants. Ils sont plus disciplinés aussi, ce qui relève du miracle me concernant.

Monoprix bébé : Le gel lavant corps & cheveux pour bébé



Il était hors de question que j’oublie nos bébounous dans cette rubrique ! Je peux vous assurer que j’ai testé tout un tas de gels lavant dernièrement pour bébé. J’étais mitigée à chaque fois, à cause des compositions qui n’étaient pas parfaites à mon goût. Et quand on a un bébé qui fait de l’eczéma, il faut quand même être attentif aux compo.

Puis, j’ai découvert la gamme proposée par Monoprix. Oui, oui, Monoprix ! S’ils ne sont pas du genre à faire des pubs à tout-va sur leurs soins, je peux d’ores et déjà vous dire que l’enseigne réserve de belles surprises. À commencer par le gel lavant bio pour bébé qui est 100 % propre. Il est doux pour la peau fragile de bébé, il n’a aucune odeur, ne mousse pas et nettoie bien la peau pour autant. Les packagings sont plutôt basiques, mais quoi qu’il en soit, cette gamme n’est pas prête de quitter notre salle de bains.

Si vous avez envie de fouiller du côté de Monoprix, foncez ! D’autres produits faisant partie de la gamme bébé valent le détour : l’eau micellaire et le lait nettoyant. N’hésitez pas à vous en boutique pour en savoir un peu plus.

J’espère que cette sélection aiguisera votre curiosité. N’hésitez pas à me dire quelle marque de gel douche vous fait de l’œil en ce moment.

Bel été à tous !