Pour protéger votre épargne, plutôt investir dans l’or ou dans le Bitcoin ?

À cause de l’inflation, des solutions d’épargne comme le livret A s’avèrent de moins en moins rassurantes. En effet, les rémunérations sont tellement faibles que l’on perd de l’argent en épargnant.

Les investisseurs sont donc à la recherche de solutions plus efficaces pour protéger leur épargne, et pourquoi pas, la faire croître un peu pour pallier l’inflation.

La méthode traditionnelle consisterait à investir dans l’or. Cette méthode s’est avérée efficace dans le passé, et elle l’est toujours. Cependant, de nouvelles solutions voient le jour, notamment d’acheter du Bitcoin . La comparaison entre le Bitcoin et l’or se fait de plus en plus, en raison des nombreuses caractéristiques qu’ils partagent.

Dans certains cas de baisse du marché des actions, le Bitcoin s’est comporté comme une valeur refuge. Mais est-il mieux que l’or dans la protection de votre épargne ?

Le Bitcoin comme valeur refuge pour les épargnants : une histoire vraie

Il y a eu bien des cas où les cryptomonnaies, notamment le Bitcoin, ont servi de moyen de protection pour les épargnants lors de crises monétaires. En 2018, les monnaies nationales de la Turquie, de l’Argentine et du Venezuela ont subi une dévaluation drastique .

Alors qu’auparavant, les citoyens de ces pays se ruaient vers le dollar pour protéger leur épargne, cette fois-ci, beaucoup se sont tournés vers le Bitcoin. Ainsi, l’adoption des cryptomonnaies dans ces pays s’est faite plus rapidement que dans la plupart des autres pays du monde. En août 2018, le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaies en Turquie représentait le double de la moyenne des pays européens.

La protection qu’offre le Bitcoin, par rapport aux monnaies fiat, n’est pas limitée aux pays instables ou en développement. En effet, le Bitcoin a tendance à s’apprécier lorsque le Yuan baisse. Les investisseurs se protègent ainsi de la baisse de la monnaie chinoise.

L’or, une valeur refuge traditionnelle

L’or est depuis des milliers d’années la valeur de choix pour de nombreux épargnants. Les particuliers, les entreprises, et même les banques centrales, utilisent l’or pour préserver la richesse, de génération en génération. L’or est une réserve de valeur pérenne et tangible.

Alors que les systèmes financiers et monétaires du monde deviennent chaque jour plus fragiles, l’épargne en or est de plus en plus proposée par des institutions financières. L’achat d’or physique ou papier permet de se protéger d’un effondrement économique ou de la chute des marchés financiers.

Investir dans l’or, ou dans le Bitcoin, pour protéger son épargne ?

Il est important de noter que l’or et le Bitcoin restent des actifs volatils. Le Bitcoin est beaucoup plus volatil que l’or. Actuellement, l’un des principaux facteurs de dissuasion d’achat du Bitcoin comme valeur refuge est sa forte volatilité.

Cette cryptomonnaie coûtait 0,1 dollar en 2010, 1 000 dollars fin 2013, presque 20 000 $ fin 2017 et actuellement, elle se négocie à 9 300 dollars (mi-juin 2020). Il est donc difficile d’épargner dans cet environnement.

Pour les investisseurs, l’argument clé pour investir dans le Bitcoin est sa tendance à prendre de la valeur à mesure que le nombre de ses utilisateurs et la demande augmentent. De plus, le Bitcoin est une ressource limitée, quant à sa production et au nombre total d’unités. Ce qui fait qu’elle va surmonter l’épreuve de l’inflation.

Le Bitcoin a ainsi une plus grosse marge de croissance que l’or. Cependant, les deux actifs restent davantage des instruments d’investissement et de couverture, que d’epargne. À cause de leur volatilité, il est recommandé de ne pas avoir toute son épargne en or ou en Bitcoin.

Mais puisqu’en épargnant, on perd quand même de l’argent (inflation), mieux vaut investir dans ces deux instruments selon votre aversion aux risques, car leur valeur s’apprécie à long terme.