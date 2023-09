Protocole commotion – Ed. Delcourt

Protocole commotion est un récit complet, de Mademoiselle Caroline, paru aux éditions Delcourt, fin août 2023. Une bande dessinée qui présente une tranche de vie de Malou, jeune femme qui va se découvrir à travers un sport qu’elle ne connaissait pas, le rugby !

Malou est dans le noir, elle est à terre. Elle entend des personnes autour d’elle. Quelqu’un lui demande si elle l’entend. Une autre personne semble arrivée, pour donner quelques instructions, comme ne pas la toucher. Il faut l’immobiliser et appeler les pompiers ! Malou ne comprend pas tout, elle n’arrive pas à ouvrir les yeux et se demande pourquoi on appelle les pompiers. Fin août Malou retrouvait ses amies. Une fois par mois, avec ses copines, elles se réunissent chez Tac, le bar du coin. Les filles font un point sur leurs vies pathétiques. Ensemble, elles forment le « Club de la Lose » ! Malou est attendue par ses copines, pour ce premier rendez-vous après l’été. Paloma affirme bien que c’est la grosse lose, elle a passé un été de merde et s’est fait larguer. Simone affirme qu’elle n’a pas pu prendre de vacances.

C’est un album sensible qui est à découvrir, à travers le parcours de Malou, jeune femme un brin perdue. En effet, Malou fait partie du club de la lose, elle a un mec qui est trop possessif et la rabaisse, et des collègues qui se moquent d’elle. Bref, elle se convainc d’être bien avec son homme, et lui laisse croire qu’elle veut un enfant, alors que pas du tout. Alors qu’elle prend le pari, avec une copine de faire du footing, elle découvre des femmes qui font du rugby. Intriguée, elle va apprendre le sport et faire des rencontres décisives. La bande dessinée captivante et touchante reste bien découpée, avec les mois qui passent et cette commotion dont Malou est victime. Une tranche de vie décisive, pour la jeune femme, qui va se découvrir différemment, se révéler, pour pouvoir s’évanouir. Le dessin reste simple, plutôt rond et expressif.

Protocole commotion est un album sensible et intéressant, des éditions Delcourt. Une tranche de vie de Malou est à découvrir, entre émotions, relation et découverte, pour cette jeune femme qui va se découvrir autrement autour du rugby, de femmes, de coachs.

